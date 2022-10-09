Erdoğan'ın Esad açıklaması sonrası Rusya'dan Türkiye ve Suriye çıkışı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Lübnan merkezli Al-Akhbar gazetesine konuştu. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Suriye'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Beşar Caferi'nin Moskova’ya büyükelçi olarak atanmasının Ankara-Şam ilişkilerini olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayan gazete, Rusya'nın da iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmek için adımlar attığını yazdı.

"GÖRÜŞME OLMASI İÇİN DİYALOG HALİNDEYİZ"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları arasında yakın zamanda bir görüşmenin gerçekleştirilmesi için çabaladıklarını söyledi. Gazeteye konuşan Bogdanov, "Rus tarafı, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının buluşması için bir platform sağlama önerisi üzerine ortaklarla diyaloğa aktif olarak katılıyor" dedi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Esad ile görüşür müsünüz?' sorusuna yanıt: Vakti geldiğinde görüşebiliriz

"İSTENİRSE YER DAHİ TEMİN EDEBİLİRİZ"

MİT ile Suriye istihbaratı arasında görüşmeler başlamıştı. Bogdanov da "Şam-Ankara hattında bu kez dışişleri bakanları düzeyinde yeni bir adıma geçilmesi hedefleniyor" dedi. Rus siyasetçi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad'ı bir araya getirecek toplantı için yer temin edebileceklerini de belirtti.

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OYNAT 02:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakti geldiğinde Suriye'nin başkanıyla görüşme yoluna gidebiliriz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu programına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu. 'Esad ile görüşme olur mu?' sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu an itibariyle böyle bir şey söz konusu değil. Ama 'Mümkün değildir' ifadesini kullanmam da, alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna da gidebiliriz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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ERDOĞAN: SURİYE BAŞKANIYLA GÖRÜŞEBİLİRİM

Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prag'da katıldığı Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Beşşar Esad'la bir görüşme olup olmayacağı sorusuna, "Şu an itibariyle böyle bir şey söz konusu değil. Ama 'Mümkün değildir' ifadesini kullanmam da alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna da gidebiliriz" demişti.