​Erdoğan'ın etkisini kabul etmek zorunda kaldı.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, Ukrayna’nıın Rusya tarafından işgal edilmesi sonrası iki ülke arasında oynadığı rol ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bali’deki G20 Zirvesi’ne “beklenmedik bir destekle geldiğini” ifade etti. Daha önceki yayınlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçimleri öncesi desteğinin azaldığını iddia eden Bloomberg, Türkiye’nin dış politikasının elde ettiği başarılardan sonra Erdoğan’ın 2023 seçimleri öncesi kazanacağı zaferden artık emin olduğunu kaydetti. Erdoğan’ın uluslararası toplum nezdinde Kiev ile Moskova arasında Tahıl Anlaşması’nın imzalanmasını sağlayan isim olarak öne çıktığına işaret eden Bloomberg, onun sayesinde küresel gıda fiyatları enflasyonunun dizginlendiğini aktardı.

ABD’li medya kuruluşu, Ankara’nın taraflar arasındaki barış görüşmelerinde arabuluculuk görevi üstlenmesi ve esir takası konusunda uzlaşı sağlanmasında da pay sahibi olduğunu vurguladı.