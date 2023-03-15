Erdoğan'ın Finlandiya açıklaması dünya basınında: İsveç dışarıda kaldı.
'İsveç basınında dışarıda kaldık mesajı'
'Finlandiya NATO'ya İsveç'ten Önce Katılabilir'
Terörle mücadeleyi ilgilendiren yasa
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki son görüşmeler geçen hafta Brüksel'deki NATO karargahında yapılmıştı.
İsveç, 2022’de "terörle mücadelede güvenlik güçlerinin alanını daha da açmak için" anayasada değişikliğe gitmişti.
1 Ocak 2023’de yürürlüğe giren anayasa değişikliklerinin ardından "terörle mücadeleyi ilgilendiren" birçok yasada da uyum çalışması yapılmıştı.