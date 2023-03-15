Erdoğan'ın Finlandiya açıklaması dünya basınında: İsveç dışarıda kaldı.

"Terör örgütlerine karşı gerekli adımları atmadığı için Ankara'nın onayını alamayan İsveç, birlikte başvurduğu Finlandiya'nın kendisinden önce üye olmaması gerektiğini her fırsatta dile getiriyordu. İsveç basını uzun bir süredir bunun ülke için en kötü senaryo olacağını yazıyordu."