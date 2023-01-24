Erdoğan’ın İsveç çıkışı dünya basınında geniş yankı buldu: NATO süreci alev alev yanıyor

İskandinav ülkesi İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert tepki gösterdi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İslam'ın kutsal kitabının yakılmasından sonra söz konusu ülkenin Ankara'dan NATO konusunda destek göremeyeceğini söyledi. Dünya çapındaki medya kuruluşları, Erdoğan'ın ifadelerini son dakika notuyla okurlarına aktardı.

Aftonbladet: İsveç için kötü haber

İsveç basınından Aftonbladet, "Erdoğan, İsveç'in NATO başvurusuna hayır dedi" diye yazdı: Rasmus Paludan'ın Kur'an'ı yakması, Türkiye'de büyük bir öfkeye neden oldu. Kısa bir süre önce Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeyeceğini açıkladı. Bu, İsveç hükümeti için elbette kötü bir haber.









Guardian: Türkiye'nin desteğini bekleyemez

Guardian, "İsveç, NATO üyeliği için Türkiye'nin desteğini bekleyemez" başlıklı haberinde, büyükelçilik önündeki provokasyondan sonra iki ülke arasındaki gerilimin daha da arttığını yazdı.

Eyleme İsveç makamlarınca onay çıkarıldığı belirtilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verildi: Terör örgütü mensuplarını ve İslam düşmanlarını bu kadar çok seviyor ve koruyorsanız ülkenizin güvenliği için onlardan destek almanızı öneririz.





BBC: Bizden iyilik beklemeyin

İsveçli liderlerin, aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın eylemini kınadığı ancak ülkelerinin "geniş ifade özgürlüğü" tanımını savunduğu aktarıldı. "Erdoğan, İsveç'e NATO'dan destek beklememesini söyledi" diye yazan BBC, İsveç'in, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra NATO'ya katılmak için başvurduğunu fakat Türkiye'nin onayını beklediğini anımsattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Stockholm'ün kendilerinden askeri ittifaka başvuruyla ilgili "artık bir iyilik beklemeyeceklerini" söylediği kaydedildi ve şöyle denildi:













"Türkiye, başka bir ülkenin katılımını engelleyebilir"

Çoğunluğu Müslüman bir ülke olan Türkiye, İsveç hükümetinin protestolara izin verme kararını 'tamamen kabul edilemez' diyerek kınadı. Türkiye, halihazırda bir NATO üyesi olduğu için başka bir ülkenin katılımını engelleyebilir.

Euronews: NATO süreci tehlikeye düştü

Euronews, Erdoğan'ın İsveç'e Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ardından NATO başvurusuna destek beklememesini söylediğine ilişkin notları paylaştı.

Türk Büyükelçiliği önündeki eylemin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra NATO'ya başvuran Stockholm ile ilgili süreci tehlikeye attığının altı çizildi.

Al Jazeera: Ankara'nın desteğini beklemeyin

"Erdoğan, Kur'an yakılmasının ardından İsveç'i NATO üyeliği konusunda uyardı" manşetiyle okurlarının karşısına çıkan Al Jazeera, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın İsveç'in askeri ittifaka katılma hedefinde Ankara'nın desteğini beklememesi gerektiğini vurguladığı şeklindeki ayrıntıya dikkat çekti.





Macaristan'ın söz konusu üyeliğe onay vereceğini açıkladığı, Türkiye'nin ise İsveç'ten taleplerde bulunduğu kaydedildi.



