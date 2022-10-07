Dünya Erdoğanın Macrona "Hanımlar iyi anlaşıyor ama biz anlaşamıyoruz" göndermesi Fransız basınında
AVRUPA

Erdoğan'ın Macron'a "Hanımlar iyi anlaşıyor ama biz anlaşamıyoruz" göndermesi Fransız basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gün Avrupa Siyasi Topluluğu programında Macron'a "Hanımlar iyi anlaşıyor ama biz anlaşamıyoruz" göndermesi Fransız basınında manşet oldu. Fransız medyasına yansıyan bir haberde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Recep Tayyip Erdoğan ve Emmanuel Macron arasındaki ilişkiler her zaman karmaşık olmuştur. Eşleri Brigitte Macron ve Emine Erdoğan arasındaki ilişki çok farklı." denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğanın Macrona Hanımlar iyi anlaşıyor ama biz anlaşamıyoruz göndermesi Fransız basınında
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Brigitte Macron - Emine Erdoğan - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Avrupa Siyasi Topluluğu programına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.

ERDOĞAN'DAN MACRON'A: BİZ SENİNLE ANLAŞAMIYORUZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'u Türk Birliği'ne davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'un yanıtına ilişkin, 'Türk Birliği'ne gelecek, öyle dedi. 'Hangi mevsimde geleyim' dedi. En sonunda 'G-20'den sonra gelsem nasıl olur' dedi. Gel dedik, ama gelirken hanımla da beraber gel. Latifemizi de yaptık kendisine. Hanımlar iyi anlaşıyor ama biz seninle anlaşamıyoruz dedik.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türk Birliği'ne çağırdığı Macron'dan yanıt: Hangi mevsimde geleyim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türk Birliği'ne çağırdığı Macron'dan yanıt: Hangi mevsimde geleyim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu programına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu. Emanuel Macron'u Türk Birliği'ne davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'un yanıtına ilişkin, 'Türk Birliği'ne gelecek, öyle dedi. 'Hangi mevsimde geleyim' dedi. En sonunda 'G-20'den sonra gelsem nasıl olur' dedi. Gel dedik, ama gelirken hanımla da beraber gel. Latifemizi de yaptık kendisine. Hanımlar iyi anlaşıyor ama biz seninle anlaşamıyoruz dedik.' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın "Hanımlar iyi anlaşıyor ama biz seninle anlaşamıyoruz" göndermesi Fransız basınında manşet oldu.

"İLİŞKİLERİ ÇOK FARKLI"

Fransız medyasına yansıyan haberlerde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Recep Tayyip Erdoğan ve Emmanuel Macron arasındaki ilişkiler her zaman karmaşık olmuştur. Eşleri Brigitte Macron ve Emine Erdoğan arasındaki ilişki çok farklı." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Seni de alalım Türk Birliği'ne her şey Avrupa'dan ibaret değil
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