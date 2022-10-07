Erdoğan'ın Macron'a "Hanımlar iyi anlaşıyor ama biz anlaşamıyoruz" göndermesi Fransız basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Avrupa Siyasi Topluluğu programına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.

ERDOĞAN'DAN MACRON'A: BİZ SENİNLE ANLAŞAMIYORUZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'u Türk Birliği'ne davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'un yanıtına ilişkin, 'Türk Birliği'ne gelecek, öyle dedi. 'Hangi mevsimde geleyim' dedi. En sonunda 'G-20'den sonra gelsem nasıl olur' dedi. Gel dedik, ama gelirken hanımla da beraber gel. Latifemizi de yaptık kendisine. Hanımlar iyi anlaşıyor ama biz seninle anlaşamıyoruz dedik.' ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türk Birliği'ne çağırdığı Macron'dan yanıt: Hangi mevsimde geleyim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu programına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu. Emanuel Macron'u Türk Birliği'ne davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'un yanıtına ilişkin, 'Türk Birliği'ne gelecek, öyle dedi. 'Hangi mevsimde geleyim' dedi. En sonunda 'G-20'den sonra gelsem nasıl olur' dedi. Gel dedik, ama gelirken hanımla da beraber gel. Latifemizi de yaptık kendisine. Hanımlar iyi anlaşıyor ama biz seninle anlaşamıyoruz dedik.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Erdoğan'ın "Hanımlar iyi anlaşıyor ama biz seninle anlaşamıyoruz" göndermesi Fransız basınında manşet oldu.

"İLİŞKİLERİ ÇOK FARKLI"

Fransız medyasına yansıyan haberlerde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Recep Tayyip Erdoğan ve Emmanuel Macron arasındaki ilişkiler her zaman karmaşık olmuştur. Eşleri Brigitte Macron ve Emine Erdoğan arasındaki ilişki çok farklı." denildi.

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