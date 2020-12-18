Erdoğan’ın özü sözü birdir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı konularda farklı görüşlere sahip olduklarını belirterek, “Erdoğan sözünde duran adamdır, özü sözü birdir.” dedi. Putin’in başkent Moskova’da video konferans yoluyla düzenlediği yıllık basın toplantısı 4 saat 29 dakika sürdü.

Erdoğan - Putin

EN UYGUN MÜZAKERECİ

Toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, “Ülke liderlerinden hangisi en zor ve hangisi en uygun müzakerecidir?” sorusunu yanıtlayarak, tüm liderlerin eğitimli ve görüşmelerde hazırlıklı olduğunu söyledi. “Tüm liderlerin hedefi, kendi ülkelerin sorunlarını farklı yöntemlerle çözmektir. İyi ve kötü lider yok.” diyen Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan örnek verdi.

TAHMİN EDİLEBİLİRLİK ÖNEMLİ

Erdoğan ile bazı konularda görüşlerin uyuşmadığına dikkati çeken Putin, “Bazen görüşlerimiz zıt olabiliyor, ancak Erdoğan sözünde duran adamdır, özü sözü birdir. Erdoğan, ülkesi için bir şey uygun olduğunda sonuna kadar gider. Bu, tahmin edilebilirlik unsurudur. Bu, karşında kimin olduğunu anlamak için önemlidir.” dedi.