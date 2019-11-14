Dünya Erdoğanın ziyareti sonrası Senatör Lindsey Graham, ABD Senatosundaki Ermeni tasarısını bloke etti
AMERİKA

Erdoğan'ın ziyareti sonrası Senatör Lindsey Graham, ABD Senatosu'ndaki Ermeni tasarısını bloke etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oval Ofis’te ABD’li senatörlerle toplantı yaptı. Toplantı sırasında, "Sizin Kürt dediğiniz, PYD ve YPG’dir. Bu örgütler, terör örgütü PKK’nın yan kuruluşlarıdır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından "soykırım" olarak tanınmasını öngören bir karar tasarısının oylanmasını bloke etti.

Haber Merkezi AA
Senatör Lindsey Graham
Senatör Lindsey Graham

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li senatörler ile Oval Ofis’te bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Sizin Kürt dediğiniz, PYD ve YPG’dir. Bu örgütler, terör örgütü PKK’nın yan kuruluşlarıdır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenli bölgenin tesis edilmesinin zorunlu olduğunu bir kez daha ifade ederek, "Güvenli bölgeye 6 ay ile 2 yıl arasında 1 milyon Suriyeli mülteciyi yerleştirebiliriz. Biz mültecilere 40 milyar dolar yatırım yaptık. Avrupa’dan şu ana kadar bize gelen miktar yalnızca 3 milyar Euro’dur" ifadelerini kullandı.

Oylama bloke edildi

ABD Senatosu'nda Demokrat Senatör Bob Menendez, sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören bir karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep etti.
  • Söz konusu talep karşısında Cumhuriyetçi Senatör Graham, tasarının oylanmasına karşı görüş bildirdi ve oylamayı bloke etti.

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DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ve heyetlerarası görüşmenin ardından Senatörlerle bir araya geldi.

"SENATÖRLER TARİHİ YENİDEN YAZMAMALI"

Graham, burada yaptığı açıklamada, "Kısa süre önce Türkiye'nin askeri operasyonundan dolayı Suriye'de karşılaştığımız sorunlar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump ile görüştüm. Umarım Türkiye ve Ermenistan bir araya gelebilir ve bu sorunu (1915 olaylarını) ele alır. Senatörler tarihi yeniden yazmamalı ve onu olduğundan farklı göstermemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Graham ayrıca, kararını geçmişe bakarak değil, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine bakarak aldığını belirtti.

Graham'in söz konusu kararının, Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı Cumhuriyetçi senatörlerin katıldığı toplantıdan birkaç saat sonra gündeme gelmesi dikkati çekti.

  • ABD Senatosunda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek oylamanın yapılmasını bloke edebiliyor.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye senatörler Lindsey Graham, Tim Scott ve Ted Cruz'ı çağırdı.

SKANDAL KARAR 29 EKİM'DE KABUL EDİLMİŞTİ

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim günü yaptığı oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti.

  • Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 11 "hayır" oyuna karşılık 405 "evet" oyuyla meclisten geçmişti.

Türkiye ise söz konusu kararın "yok hükmünde" olduğunu açıklamış ve söz konusu adımın kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

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