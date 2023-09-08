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Dünya

Ermeni futbolcuların Azerbaycan bayrağına yaptığı saygısızlık cezasız kalmadı

Azerbaycan bayrağını ayaklar altına aldıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve 10’ar gün idari ceza verilen üç Ermeni futbolcu, cezalarını çekmelerinin ardından sınır dışı edildi. Üç Ermeni futbolcunun başsavcılık ve İçişleri Bakanlığı çalışanları eşliğinde Laçın sınır geçiş noktasından Ermenistan'a geçmelerinin sağlandığı duyuruldu.

13:44 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Azerbaycan bayrağını ayaklar altına alan Ermeni futbolculara 10'ar gün hapis cezası verildi.

Azerbaycan bayrağını ayaklar altına alan Ermeni futbolculara 10'ar gün hapis cezası verildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Bayrağı hakkında hakaret edici eylemlerde bulunan Ermeni futbolcular Laçın sınır kapısında gözaltına alınmıştı.

Azerbaycan bayrağını ayaklar altına aldıkları anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan ve 10’ar gün idari ceza verilen 3 Ermeni futbolcu, cezalarını çekmelerinin ardından Azerbaycan’dan sınır dışı edildi.

Cezalarını çekmelerinin ardından Ermenistan'a gönderildiler

Azerbaycan Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, 3 Ermeni futbolcunun başsavcılık ve İçişleri Bakanlığı çalışanları eşliğinde Laçın sınır geçiş noktasından Ermenistan'a geçmelerinin sağlandığı duyuruldu.

Ne olmuştu?

Azerbaycan bayrağına hakaret eden Ermeni asıllı 3 futbolcu, 28 Ağustos’ta Laçın sınır geçiş noktasından Ermenistan’a geçmek isterken Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti’ne bağlı askerler tarafından kimlikleri tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Ermeni futbolcuların işledikleri suçu ve pişman olduklarını itiraf etmeleri nedeniyle Azerbaycan Başsavcılığı tarafından haklarında açılan cezai işlem sonlandırılmış, ceza kanunun 388-1 maddesi (internet bilgi kaynağına veya bilgi-telekomünikasyon ağına yayılması yasak olan bilgilerin yerleştirilmesi) uyarınca mahkeme kararıyla üçü de 10’ar gün süreyle hapis cezasına çarptırılmıştı.



#Ermenistan
#Azerbaycan
#Laçın
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