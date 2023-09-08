Ermeni futbolcuların Azerbaycan bayrağına yaptığı saygısızlık cezasız kalmadı

Azerbaycan bayrağına hakaret eden Ermeni asıllı 3 futbolcu, 28 Ağustos’ta Laçın sınır geçiş noktasından Ermenistan’a geçmek isterken Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti’ne bağlı askerler tarafından kimlikleri tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Ermeni futbolcuların işledikleri suçu ve pişman olduklarını itiraf etmeleri nedeniyle Azerbaycan Başsavcılığı tarafından haklarında açılan cezai işlem sonlandırılmış, ceza kanunun 388-1 maddesi (internet bilgi kaynağına veya bilgi-telekomünikasyon ağına yayılması yasak olan bilgilerin yerleştirilmesi) uyarınca mahkeme kararıyla üçü de 10’ar gün süreyle hapis cezasına çarptırılmıştı.