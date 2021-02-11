Dünya Ermeni gazetesi Johovurd Karabağda gökten alevler yağdığını gören 10 binden fazla Ermeni asker firar etti
ASYA

Ermeni gazetesi Johovurd: Karabağ’da gökten alevler yağdığını gören 10 binden fazla Ermeni asker firar etti

Azerbaycan karşısında tarihi bir hezimete uğramasının ardından Ermenistan tarafından itiraflar gelmeye devam ediyor. Ermeni gazetesi Johovurd, savaş boyunca firar eden Ermeni askerlerin sayısının 10 binden fazla olduğunu yazdı. Gazete, haberinde "Gayet rahat savaşa yollanmışlardı; ancak gökten alevler yağınca ve arkadaşları gözlerinin önünde küle dönünce ne yapacaklardı? Başka yol yoktu, kurtuluş kaçmaktaydı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan ordusu, Karabağ savaşı boyunca Türkiye üretimi Bayraktar TB2'leri yoğun olarak kullanmıştı.
Azerbaycan ordusu, Karabağ savaşı boyunca Türkiye üretimi Bayraktar TB2'leri yoğun olarak kullanmıştı.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda, iki aydan kısa bir süre içinde Ermenistan’a karşı tarihi bir zafer kazanmıştı.

10 bini aşkın Ermeni firar etti

Savaşın ardından Karabağ’da Ermeni askerlerin yaşadığı çaresizliğe yönelik yeni bir itiraf geldi. Ermeni gazetesi Johovurd, 44 gün içinde cepheden firar eden Ermeni askerlerin sayısının 10 binden fazla olduğunu yazdı.

"Başka çareleri yoktu"

Azerbaycan’ın kullandığı Türkiye üretimi Bayraktar İHA’larla elde edilen hava üstünlüğünün vurgulandığı haberde, “Gayet rahat savaşa yollanmışlardı; ancak gökten alevler yağınca ve arkadaşları gözlerinin önünde küle dönünce ne yapacaklardı? Başka yol yoktu, kurtuluş kaçmaktaydı” ifadelerine yer verildi.

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İşgalci Ermenistan komutanı açıklama yaparken askerlerin SİHA korkusu dikkat çekti
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İşgalci Ermenistan komutanı açıklama yaparken askerlerin SİHA korkusu dikkat çekti
Azerbaycan'ın envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA'lar karşısında ağır darbe alan Ermenistan kanadında panik havası hakim. İşgalcilerin sözde Karabağ sorumlusu açık havada basın demeci verdiği sırada askerleri gökyüzünde SİHA aradı.
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