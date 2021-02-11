Ermeni gazetesi Johovurd: Karabağ’da gökten alevler yağdığını gören 10 binden fazla Ermeni asker firar etti

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda, iki aydan kısa bir süre içinde Ermenistan’a karşı tarihi bir zafer kazanmıştı.

10 bini aşkın Ermeni firar etti

Savaşın ardından Karabağ’da Ermeni askerlerin yaşadığı çaresizliğe yönelik yeni bir itiraf geldi. Ermeni gazetesi Johovurd, 44 gün içinde cepheden firar eden Ermeni askerlerin sayısının 10 binden fazla olduğunu yazdı.

"Başka çareleri yoktu"

Azerbaycan’ın kullandığı Türkiye üretimi Bayraktar İHA’larla elde edilen hava üstünlüğünün vurgulandığı haberde, “Gayet rahat savaşa yollanmışlardı; ancak gökten alevler yağınca ve arkadaşları gözlerinin önünde küle dönünce ne yapacaklardı? Başka yol yoktu, kurtuluş kaçmaktaydı” ifadelerine yer verildi.

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