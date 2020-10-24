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Dünya Ermeni savunma hattı imha edildi
ASYA

Ermeni savunma hattı imha edildi

Azerbaycan Karabağ’da Ermenistan’a hezimet yaşatıyor. Ermenistan’ın 1 milyar dolarlık askeri teçhizatını yerle bir eden Azerbaycan ordusu, savunma hatlarını da tek tek yıkıyor. Son olarak Türkiye’den alınan SİHA’ların da katıldığı nokta operasyonlarla Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki mevziler da imha edildi. Önemli arazi ve yüksekliklerde kontrol sağlanırken, Ermeni askerleri cephe hattından kaçıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan ordusunun Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki ilerleyişi sürüyor.
Azerbaycan ordusunun Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki ilerleyişi sürüyor.

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Hadrut, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi. Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerinin Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki mevzilerine darbeler vuruldu. Bu istikametlerde Azerbaycan ordusu önemli arazi ve yüksekliklerde kontrol sağladı.

Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor: Azerbaycan ordusu hedefleri tek tek imha etti
OYNAT 01:50
Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor: Azerbaycan ordusu hedefleri tek tek imha etti
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askerleri personeli ve zırhlı araçları imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait askeri personelin ve zırhlı araçların harekete geçmeye hazırlanırken Azerbaycan ordusu tarafından imha edilmesiyle ilişkin görüntüleri yayınladı.


ASKERLER SAVAŞMAK İSTEMİYOR!

Açıklamada, tüm cephe boyunca Ermenistan'ın askeri kaynak ve alt yapısına onarılamaz hasar verildiği, Ermeni güçlerin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığı kaydedildi. Ermenistan'dan getirilen askerlerin savaşmayı reddederek firar ettiklerin belirtildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğun bildirildi.

VURULMADIK İHA KALMADI

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 5 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00-09.00'da Ermenistan'a ait 2 İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, 2 İHA'nın da teknik araçlarla yere indirildiği kaydedildi. Öğlen saatlerinde de bir İHA daha düşürüldü. Dün düşürülen İHA sayısı 5’e yükseldi.

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ERMENİSTAN SİVİLLERİ VURUYOR

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alan saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan sivillerin sayısını açıkladı. Açıklamada, “Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alması sonucunda 27 Eylül'den bu yana 63 kişinin yaşamını yitirdiğini, 298 kişinin yaralandığı aktarıldı. Sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarda 2 bin 156 ev, 90 apartman ve 398 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

İşgalci Ermenistan komutanı açıklama yaparken askerlerin SİHA korkusu dikkat çekti
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İşgalci Ermenistan komutanı açıklama yaparken askerlerin SİHA korkusu dikkat çekti
Azerbaycan'ın envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA'lar karşısında ağır darbe alan Ermenistan kanadında panik havası hakim. İşgalcilerin sözde Karabağ sorumlusu açık havada basın demeci verdiği sırada askerleri gökyüzünde SİHA aradı.
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