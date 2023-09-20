Ermeniler 24 saatte teslim oldu: Azerbaycan'ın Karabağ'daki bütün talepleri kabul edildi

Karabağ Ermenileri savaşı durdurma ve silahları tamamen bırakma çağrısını kabul etti.
Azerbaycan ordusunun başlattığı Karabağ-Hankendi Operasyonunda, Ermenistan'a ait 60'tan fazla muharebe mevzisi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçti; birçok Ermeni hedefi de imha edildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyonun durması için Ermenilerin Karabağ'da silah bırakması gerektiğinin altını çizdi. Aliyev'in çağrısının ardından Karabağ'daki Ermeniler silah bırakma teklifini kabul etti.
Ateşkes sağlandı
- Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın teklifi üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarına uygun olarak entegrasyon konularını görüşmek üzere 21 Eylül 2023 tarihinde Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcileriyle Yevlah kentinde bir toplantı düzenleneceği kaydedildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan unsurları silahlarını bıraktı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcilerinin Rus Barış Gücü aracılığıyla yaptığı başvurusu dikkate alınarak lokal nitelikli antiterör operasyonunun durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
- Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetleri ve yasadışı Ermeni silahlı gruplar, silahlarını bırakacak. Mevzilerini terk edecek. Tamamen silahsızlandırılacak.
- Ermeni silahlı kuvvetleri birlikleri Azerbaycan topraklarını terk edecek. Tüm silahlar ve ağır ekipmanlar teslim edilecek.
- Tüm bu süreçler Rus Barış Gücü Birliği ile koordineli şekilde yürütülecek.