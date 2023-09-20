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Ermeniler 24 saatte teslim oldu: Azerbaycan'ın Karabağ'daki bütün talepleri kabul edildi

Karabağ Ermenileri, Azerbaycan'ın başlattığı antiterör operasyonunda 24 saat dolmadan lağvedilmeyi ve silahları tamamen bırakmayı kabul etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetleri ve yasadışı Ermeni silahlı gruplarının unsurlarının silahlarını bıraktığını, savaş mevzilerini ve askeri mevzileri terk ettiğini ve tamamen silahsızlandırıldığını duyurdu.

Pınar Görgü
12:10 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Karabağ Ermenileri savaşı durdurma ve silahları tamamen bırakma çağrısını kabul etti.

Karabağ Ermenileri savaşı durdurma ve silahları tamamen bırakma çağrısını kabul etti.

Azerbaycan ordusunun başlattığı Karabağ-Hankendi Operasyonunda, Ermenistan'a ait 60'tan fazla muharebe mevzisi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçti; birçok Ermeni hedefi de imha edildi.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyonun durması için Ermenilerin Karabağ'da silah bırakması gerektiğinin altını çizdi. Aliyev'in çağrısının ardından Karabağ'daki Ermeniler silah bırakma teklifini kabul etti.


Ateşkes sağlandı

  • Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın teklifi üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarına uygun olarak entegrasyon konularını görüşmek üzere 21 Eylül 2023 tarihinde Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcileriyle Yevlah kentinde bir toplantı düzenleneceği kaydedildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Eyvazov

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan unsurları silahlarını bıraktı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcilerinin Rus Barış Gücü aracılığıyla yaptığı başvurusu dikkate alınarak lokal nitelikli antiterör operasyonunun durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.


Ermenistan'ın kabul ettiği maddeler
  1. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetleri ve yasadışı Ermeni silahlı gruplar, silahlarını bırakacak. Mevzilerini terk edecek. Tamamen silahsızlandırılacak.
  2. Ermeni silahlı kuvvetleri birlikleri Azerbaycan topraklarını terk edecek. Tüm silahlar ve ağır ekipmanlar teslim edilecek.
  3. Tüm bu süreçler Rus Barış Gücü Birliği ile koordineli şekilde yürütülecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eyvazov,
"Ateşkes Rus Barış Gücünün de katılımıyla gerçekleşti. Ermeni güçlerinin bölgeyi terk etmesi için süre verildi"
ifadelerini kullandı.

Karabağ’daki Ermeni sivillere, askeri hedeflerden uzak durmaları konusunda çağrıda bulunduklarını belirten Eyvazov,
"Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı grupları üyelerini silahlarını bırakıp teslim olmaya çağırıyoruz. Ayrıca bölgedeki sivillere, onlara yakın durmamalarını ve herhangi bir yardımda bulunmamalarını tavsiye ediyoruz. Tavsiye niteliğindeki bildirimler hoparlörler ve diğer teknik araçlarla iletiliyor”
dedi.


'Karabağ bitti'

Russia Today (RT) genel yayın yönetmeni Ermeni asıllı Margarita Simonyan, Azerbaycan'ın kararı kamuoyuna duyurmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Simonyan, paylaşımında
"Karabağ bitti"
ifadelerine yer verdi.




Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizinde İran nasıl adım atacak?
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizinde İran nasıl adım atacak?

Ermenistan ordusunun ve Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarını son aylarda artırması tansiyonu yükseltti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını bildirdi. Rusya tarafından yapılan açıklamada da, "Çatışmalara Rus barış gücü müdahale etmeyecektir" denildi. Azerbaycan'ın özellikle 2020'de zafere ulaşmasının ardından rahatsızlığını gizleyemeyen güney komşusu İran ise, geride kalan üç yılda sınıra ordu yığıp tatbikatlar yaptı, Bakü yönetimi ve Türkiye'ye tehditler savurdu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan son olarak Tahran yönetiminin İran ve Ermenistan'ı birbirine bağlayan tarihi güzergahın kapatılmasına ya da sınırlanmasına izin vermeyeceğini söyledi. Peki bu süreçte İran ne yapacak?

#Karabağ
#Ermenistan
#Azerbaycan
#Rusya
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