Ermeniler Azerbaycan'la yeni savaşa hazırlanıyor

İngiltere merkezli BBC, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni bir savaşın patlak verebileceğini iddia etti.





Geçen ay Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Azerbaycan'ın "yeni, geniş çaplı bir savaş" başlatmayı planladığı konusundaki uyarısına işaret edildi.





O günden sonra Paşinyan, Bakü ile ilişkileri onarmak için dört sınır köyünü Azerbaycan'a geri vermeyi kabul ettiği belirtildi.





Haberde, "Azerbaycan, Ermenilerin çekincelerinin yersiz olduğunu söylüyor." denildi.





Sivil Ermeniler askeri eğitim alıyor





Buna rağmen Ermenistan'ın başkenti Erivan'da giderek artan sayıda sivilin, gönüllü kuruluşlar tarafından yürütülen askeri eğitimlere katıldığı notu paylaşıldı.





Ateşli silah kullanmayı öğrenen Nina adlı kişi, "Erkek ya da kız olmanız önemli değil. Ermenistan gibi bir ülkede kendinizi nasıl koruyacağınızı bilmelisiniz." dedi.





Ermeniler için ulusal güvenlik en büyük sorun





Bir kamuoyu araştırmasına göre Ermeniler, ulusal güvenlik ve sınır sorunlarını en büyük meseleler olarak görüyor.





Karabağ Savaşı sırasında Rusya'dan "istediği" desteği alamayan Ermenistan'ın Moskova'ya karşı hayal kırıklığı duyduğu ve bu durumun güvensizlik duygusunu körüklediği kaydedildi.





Paşinyan'ın dış politika hamlesi





Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, sadece Ermenistan'ın dış politikasını çeşitlendirmek istediğini söyleyerek Batı ile yakın ilişkiler geliştirme çabası içinde olduğu belirtildi.











