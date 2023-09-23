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Dünya

Ermenilerin Şuşa'daki son izi olan sözde zafer anıtı Bakü'de

Ermenilerin 1. Karabağ Savaşı ile ilgili "zafer anıtı" olarak kullandığı, işgal döneminde Şuşa-Hankendi yolunda yer alan tank, Bakü'ye getirildi.

13:52 . 23/09/2023 Saturday
AA
Tank "Savaş Ganimetleri Parkı" diye isimlendirilen açık hava müzesine yerleştirildi.

Tank "Savaş Ganimetleri Parkı" diye isimlendirilen açık hava müzesine yerleştirildi.

Ermenilerin 1. Karabağ Savaşı ile ilgili "zafer anıtı" olarak kullandığı, işgal döneminde Şuşa-Hankendi yolunda yer alan tank, Bakü'ye getirildi.

Çok sayıda Azerbaycanlı bir zamanlar işgalin sembolü olan tankı görmek için Savaş Ganimetleri Parkı'na geldi.


Azerbaycanlılar, 442 numaralı tankın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Söz konusu tank, 1. Karabağ Savaşı'nda Şuşa'nın Ermenistan güçlerince işgali öncesinde Azerbaycan'ın Milli Kahramanı Albert Agarunov tarafından vurulmuş, savaş sonrasında Ermeniler tankı "zafer"lerinin sembolü anıt haline getirmişti.


Hazar Denizi kıyısında 5 hektar alana kurulu "Savaş Ganimetleri Parkı" gerçek bir savaş alanını anımsatıyor. Alanda, 2. Karabağ Savaşı'nda imha edilen ve çalışır durumda ele geçirilen tanklar, zırhlı araçlar, top ve füze sistemleri, personel taşıyıcılar ve diğer araçlar sergileniyor.




#Azerbaycan
#Ermenistan
#Karabağ
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