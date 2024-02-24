Ermenistan askerlerinden provokasyon: Azerbaycan mevzilerine yeniden ateş açıldı

Ukrayna Savaş'ında iki yıllık bir zaman dilimi geride kalırken Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Yakın zamanda Rusya'ya havada da asimetrik bir yanıt vereceklerini belirten Sırskiy, "Yanan Rus uçaklarının sayısı daha da artacak." dedi.