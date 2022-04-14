Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Müzakere için elimizden geleni yapmalıyız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, “Ankara ile müzakerelerin devam ettirilmesi ve diyalog kurulması gerektiğine inanıyorum” dedi. Paşinyan, “Türkiye ile müzakerelerde durgunluk yaşanmaması için elimizden geleni yapmalıyız. Sürecin sonuçlarının o kadar hızlı olmayabileceğini anlıyor ve bunu uluslararası ortaklarımıza da anlatıyoruz. Fakat hızlı sonuçlar olmazsa durgunluk yaşanması tehlikesi vardır. Bu tür bir durgunluğu önlemek için küçük adımlarla ilerleyebilmeniz gerekir” ifadelerini kullandı.

DÜNYA Azerbaycan ile Ermenistan sınırının belirlenmesi için bir çalışma grubu kurulacak