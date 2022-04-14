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Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyan Müzakere için elimizden geleni yapmalıyız
ASYA

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Müzakere için elimizden geleni yapmalıyız

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, meclisteki konuşmasında “Türkiye ile müzakerelerde durgunluk yaşanmaması için elimizden geleni yapmalıyız” dedi. Paşinyan hızlı sonuçlar alınmazsa durgunluk yaşanması tehlikesi olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Müzakere için elimizden geleni yapmalıyız
Ermenistan Başbakanı Paşinyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, “Ankara ile müzakerelerin devam ettirilmesi ve diyalog kurulması gerektiğine inanıyorum” dedi. Paşinyan, “Türkiye ile müzakerelerde durgunluk yaşanmaması için elimizden geleni yapmalıyız. Sürecin sonuçlarının o kadar hızlı olmayabileceğini anlıyor ve bunu uluslararası ortaklarımıza da anlatıyoruz. Fakat hızlı sonuçlar olmazsa durgunluk yaşanması tehlikesi vardır. Bu tür bir durgunluğu önlemek için küçük adımlarla ilerleyebilmeniz gerekir” ifadelerini kullandı.

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