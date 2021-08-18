Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile ilişkileri düzeltmeliyiz

Kabil Havalimanı'nda kaos devam ediyor: İçeri girmek isteyenlere ses bombası atıldı

Afganistan'da ülkeden ayrılmak için Kabil Havalimanı'na akın eden yüzlerce kişiye ses bombası ile müdahale edildi. Atılan bombalara ve açılan uyarı ateşlerine rağmen halkın, havalimanına girmek ve ülkeden ayrılmak için elinden geleni yaptığı görüldü.