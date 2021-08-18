Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyan Türkiye ile ilişkileri düzeltmeliyiz
ASYA

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile ilişkileri düzeltmeliyiz

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmasının ardından ülkesinde hedef tahtasına oturtulan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaşananlardan Türkiye'yi sorumlu tutmuştu. Avrupa'dan istediği destek talebi ve siyasi çabaları sonuç vermeyen Paşinyan, son çare olarak "Türkiye ile barışmalıyız. Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin olmaması, sınırların kapalı olması bölgesel istikrarı etkiliyor." dedi.

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile ilişkileri düzeltmeliyiz
Ermenistan Başbakanı Paşinyan

Ermenistan Başbakan Paşinyan, bugün katıldığı televizyon yayınında, Türkiye ile ilişkilere değindi. Paşinyan "Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız." ifadesini kullandı.

"İlişkileri düzeltmek için koşulsuz hazırız"

Paşinyan açıklamasında, "Biz dün de ilişkilerimizi ön koşulsuz olarak düzeltmeye hazırdık, bugün hala buna hazırız." ifadelerini kullandı.

"Karşılıklı güven atmosferi" vurgusu

Ermenistan Başbakanı, sözlerinin devamında "Ankara ve Erivan arasında karşılıklı güven atmosferi yaratabilmek için ilişkileri sürdürmeye hazırız." dedi.

Dağlık Karabağ'ın nedeniyle Türkiye'yi suçlamıştı

Azerbaycan ordusunun geçtiğimiz yılın eylül ayında işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı geri almak için başlattığı operasyonlarda bozguna uğrayan Ermenistan yönetimi, yaşananlardan Türkiye'yi sorumlu tutmuştu.

Karabağ'ı Azerbaycan'ın geri alması nedeniyle hedef tahtasına oturtulan Nikol Paşinyan görevinden istifa etmiş, gerçekleştirilen yeni seçimlerde de ipi göğüsleyerek görevine devam etmişti.

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