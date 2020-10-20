Ermenistan cephede savaşacak asker bulamıyor: Havalimanına gelen beş gönüllüyle propaganda videosu çektiler

Cephede savaşacak asker bulamayan Ermenistan'ın gönüllü asker arayışı sürüyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı, son olarak gönüllü olduğu iddia edilen kişilerin yer aldığı bir video yayınladı.
GELEN BEŞ GÖNÜLLÜYLE PROPAGANDA VİDEOSU ÇEKTİLER
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan Zvartnots Havalimanın'da çekilen videoda Rusya ve farklı Avrupa ülkelerinden gelen Ermeniler neden savaşmak için geldiklerini anlatıyor.
Gönüllü olduğu iddia edilen kişiler videoda "Evimde uyuyamıyordum. Ermenistan'a gelmeye karar verdim", "Akrabalarımı bu zor zamanda terk edemezdim o yüzden geldim" diyerek Ermenistan'a geliş hikayelerini anlatıyor.
Çatışmaların başlangıcından bu yana asker sayısının azlığından mustarip olan Ermenistan cephelerinden kaçan askerler içi ağır yaptırımlar uyguluyor. Geçtiğimiz ay Ermenistan'da cepheden kaçan askerler için vur emri verilmişti.