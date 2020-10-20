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Dünya Ermenistan cephede savaşacak asker bulamıyor Havalimanına gelen beş gönüllüyle propaganda videosu çektiler
ASYA

Ermenistan cephede savaşacak asker bulamıyor: Havalimanına gelen beş gönüllüyle propaganda videosu çektiler

Azerbaycan karşısında ağır bir yenilgiye uğrayan Ermenistan'ın asker arayışı devam ediyor. Cepheden kaçan askerlere karşı ağır yaptırımlar uygulayan Ermenistan, gönüllü asker arayışı için her türlü çareye başvuruyor... Son olarak Ermenistan Savunma Bakanlığı, Zvartnots Havalimanında, cephede savaşmaya gelen gönüllülerin konuşmalarının yer aldığı bir video yer aldı. Ermenistan'a savaşmaya geldiğini söyleyen beş gönüllü ile çekilen video Ermenistan'ın içler acısı halini gözler önüne serdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı videoda Erivan'a gelen gönüllüler geliş hikayelerini anlatıyor.
Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı videoda Erivan'a gelen gönüllüler geliş hikayelerini anlatıyor.

Cephede savaşacak asker bulamayan Ermenistan'ın gönüllü asker arayışı sürüyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı, son olarak gönüllü olduğu iddia edilen kişilerin yer aldığı bir video yayınladı.

Ermenistan savaşacak asker bulamıyor: Havaalanına gelen beş gönüllüyle tanıtım videosu çektiler
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Ermenistan savaşacak asker bulamıyor: Havaalanına gelen beş gönüllüyle tanıtım videosu çektiler
Azerbaycan karşısında ağır bir yenilgiye uğrayan Ermenistan'ın asker arayışı devam ediyor. Cepheden kaçan askerlere karşı ağır yaptırımlar uygulayan Ermenistan'ın gönüllü asker arayışı sürüyor. Son olarak Eermenistan Savunma Bakanlığı Zvartnots Havalimanında, Ermenistan'da savaşmaya gelen gönüllülerin konuşmalarının yer aldığı görüntüleri derlediği bir video yer aldı.


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GELEN BEŞ GÖNÜLLÜYLE PROPAGANDA VİDEOSU ÇEKTİLER

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan Zvartnots Havalimanın'da çekilen videoda Rusya ve farklı Avrupa ülkelerinden gelen Ermeniler neden savaşmak için geldiklerini anlatıyor.

Gönüllü olduğu iddia edilen kişiler videoda "Evimde uyuyamıyordum. Ermenistan'a gelmeye karar verdim", "Akrabalarımı bu zor zamanda terk edemezdim o yüzden geldim" diyerek Ermenistan'a geliş hikayelerini anlatıyor.

Çatışmaların başlangıcından bu yana asker sayısının azlığından mustarip olan Ermenistan cephelerinden kaçan askerler içi ağır yaptırımlar uyguluyor. Geçtiğimiz ay Ermenistan'da cepheden kaçan askerler için vur emri verilmişti.

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