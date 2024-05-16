Ermenistan işgali altındaki dört köy Azerbaycan'a iade edilecek

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırları belirlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının 9'uncu toplantısı, iki ülke sınırında yapıldı.
Protokole göre, Azerbaycan'ın Gazah ili yönündeki sınır, Sovyetler Birliği'nin çöküşü sırasında mevcut olan sınıra uygun belirlenmesi kararı alındığı ve hattın Bağanis (Ermenistan)-Bağanis Ayrım (Azerbaycan), Voskepar (Ermenistan)-Aşağı Eskipara (Azerbaycan), Kirants (Ermenistan)-Heyrimli (Azerbaycan) ve Berkaber (Ermenistan)-Kızılhacılı (Azerbaycan) köyleri arasından geçecek.
Açıklamada, bir sonraki görüşmenin tarihi ve yerinin çalışma düzeni içinde kararlaştırılacağı kaydedildi.