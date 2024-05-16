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Dünya

Ermenistan işgali altındaki dört köy Azerbaycan'a iade edilecek

Azerbaycan ile Ermenistan, birinci Karabağ Savaşı'nda Ermenistan tarafından işgal edilen dört köyün Azerbaycan'a iade edilmesi için protokol imzalandı.

08:19 - 16/05/2024 Perşembe
IHA
Arşiv
Arşiv

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırları belirlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının 9'uncu toplantısı, iki ülke sınırında yapıldı.


Görüşmeye ilişkin Azerbaycan tarafından yapılan yazılı açıklamada, 19 Nisan 2024 tarihli 8. toplantının protokolü ilgili yapılan çalışmaların ele aldığı belirtilerek, Azerbaycan ile Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan tarafından işgal edilen 4 köyün Azerbaycan'a iade edilmesi için protokol imzalandığı ifade edildi.

Protokole göre, Azerbaycan'ın Gazah ili yönündeki sınır, Sovyetler Birliği'nin çöküşü sırasında mevcut olan sınıra uygun belirlenmesi kararı alındığı ve hattın Bağanis (Ermenistan)-Bağanis Ayrım (Azerbaycan), Voskepar (Ermenistan)-Aşağı Eskipara (Azerbaycan), Kirants (Ermenistan)-Heyrimli (Azerbaycan) ve Berkaber (Ermenistan)-Kızılhacılı (Azerbaycan) köyleri arasından geçecek.


Açıklamada, bir sonraki görüşmenin tarihi ve yerinin çalışma düzeni içinde kararlaştırılacağı kaydedildi.




#Ermenistan
#Azerbaycan
#Karabağ Savaşı
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