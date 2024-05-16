Ermenistan işgali altındaki dört köy Azerbaycan'a iade edilecek

Görüşmeye ilişkin Azerbaycan tarafından yapılan yazılı açıklamada, 19 Nisan 2024 tarihli 8. toplantının protokolü ilgili yapılan çalışmaların ele aldığı belirtilerek, Azerbaycan ile Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan tarafından işgal edilen 4 köyün Azerbaycan'a iade edilmesi için protokol imzalandığı ifade edildi.