Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın 'kederli asker' paylaşımı alay konusu oldu

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda bugüne kadar 70’den fazla yerleşim yerini kurtardı.
Askerlerin yüz ifadelerine yansıdı
Cephede emin adımlarla ilerleyen ve işgal altındaki köyleri bir bir kendi topraklarına katmayı sürdüren Azerbaycan karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusunda yaşanan moral bozukluğu, askerlerinin yüz ifadelerine de yansıdı.
Paylaşıldıktan kısa süre sonra silindi
Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından ‘düşünceli’ bir askerin fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğraf sosyal medyada alay konusu oldu.
Sosyal medya kullanıcıları tarafından fotoğraf hakkında “SİHA’ları çaresizce bekliyor” gibi yorumlarda bulunuldu. Fotoğraf bir süre sonra kaldırıldı.