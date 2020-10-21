Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın 'kederli asker' paylaşımı alay konusu oldu

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda bugüne kadar 70’den fazla yerleşim yerini kurtardı.

Askerlerin yüz ifadelerine yansıdı

Cephede emin adımlarla ilerleyen ve işgal altındaki köyleri bir bir kendi topraklarına katmayı sürdüren Azerbaycan karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusunda yaşanan moral bozukluğu, askerlerinin yüz ifadelerine de yansıdı.

DÜNYA Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere "Bayraktar" adı verilsin

Paylaşıldıktan kısa süre sonra silindi

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından ‘düşünceli’ bir askerin fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğraf sosyal medyada alay konusu oldu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşım.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından fotoğraf hakkında “SİHA’ları çaresizce bekliyor” gibi yorumlarda bulunuldu. Fotoğraf bir süre sonra kaldırıldı.

OYNAT 00:53 Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait hedefleri vurmaya devam ediyor Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, topraklarını işgalden kurtarmak için operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait dört S-300 füze sistemini imha ettiğini duyurdu. Bugüne kadar Ermenistan ordusuna ait 241 tankın imha edildiğini, 39 tankın ise çalışır durumda ele geçirildiğini bildiren Aliyev, bu tankların Ermenistan ordusuna karşı kullanıldığını kaydetti. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



