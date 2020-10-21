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Dünya Ermenistan Savunma Bakanlığının kederli asker paylaşımı alay konusu oldu
ASYA

Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın 'kederli asker' paylaşımı alay konusu oldu

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında tutunamayan Ermenistan ordusunun çaresizliği Ermeni askerlerin yüz ifadelerine de yansıyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın resmi hesabından paylaşılan ‘kederli asker’ fotoğrafı alay konusu oldu.

Haber Merkezi Diğer
Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Twtiter hesabından paylaşılan fotoğraf
Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Twtiter hesabından paylaşılan fotoğraf

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda bugüne kadar 70’den fazla yerleşim yerini kurtardı.

Askerlerin yüz ifadelerine yansıdı

Cephede emin adımlarla ilerleyen ve işgal altındaki köyleri bir bir kendi topraklarına katmayı sürdüren Azerbaycan karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusunda yaşanan moral bozukluğu, askerlerinin yüz ifadelerine de yansıdı.

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Paylaşıldıktan kısa süre sonra silindi

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından ‘düşünceli’ bir askerin fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğraf sosyal medyada alay konusu oldu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşım.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından fotoğraf hakkında “SİHA’ları çaresizce bekliyor” gibi yorumlarda bulunuldu. Fotoğraf bir süre sonra kaldırıldı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait hedefleri vurmaya devam ediyor
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait hedefleri vurmaya devam ediyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, topraklarını işgalden kurtarmak için operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait dört S-300 füze sistemini imha ettiğini duyurdu. Bugüne kadar Ermenistan ordusuna ait 241 tankın imha edildiğini, 39 tankın ise çalışır durumda ele geçirildiğini bildiren Aliyev, bu tankların Ermenistan ordusuna karşı kullanıldığını kaydetti.


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