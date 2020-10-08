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ASYA

Ermenistan'a Putin şoku

İşgal ettiği Dağlık Karabağ’da bozguna uğrayan Ermenistan’ın Rusya’yı savaşa dahil etme planı boşa çıktı. Rusya Devlet Başkanı Putin, destek isteyen Erivan’a “Ermenistan’a karşı sorumluluklarımız var ancak çatışmalar, Ermenistan topraklarında değil” diyerek şoka uğrattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vladimir Putin
Vladimir Putin

Karabağ’da Azerbaycan ordusunun ağır darbeleri ile köşeye sıkışan Ermenistan’ın Rusya’yı savaşa çekme planları boşa çıktı. Azerbaycan’a karşı Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) devreye girmesini bekleyen Erivan’a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den açık bir ret geldi: Ermenistan’a karşı sorumluluklarımız var ancak çatışmalar, Ermenistan topraklarında değil.

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YALANLAR TUTMADI

Karabağ’da Ermenistan tahriki ile başlayan çatışmaların 11. günü dün geride kaldı. Ermenistan’ın cephede aldığı ağır yenilgilerin ardından savaşa diğer ülkeleri de dahil etme umutları da tamamen bitti. “Suriye’den Karabağ’a cihatçı taşındı”, “Türk F16’ları Su-25 uçaklarını düşürdü” gibi asılsız iddialarla Moskova’yı tahrik etmeye çalışan Erivan, önceki akşam da Rusya ile imzalanan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü kartını masaya sürdü.

Putin'den canlı toplantı sırasında sürekli arayan Paşinyan'a
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Putin'den canlı toplantı sırasında sürekli arayan Paşinyan'a "meşgulüm, sonra ararım"
Rusya 1 kanalı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sürekli Putin'i aradığını ama Putin'in 'meşgulüm, sonra ararım'' dediğini gösteren görüntüler yayınladı.


ERMENİSTAN TOPRAĞI DEĞİL

Bir basın yayın organına konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, saldırılar karşısında Rusya’nın KGAÖ’den doğan sorumluluğunu yerine getireceğine inandığını söyledi. Bu açıklama ile örtülü olarak Rusya’yı Azerbaycan’a karşı askeri müdahaleye davet eden Paşinyan’a dün Putin’dan şok bir cevap geldi. Rus devlet kanalı Rossiya 24’e konuşan Putin, Ermenistan’ın KGAÖ üyesi olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: “Bu anlaşma çerçevesinde Ermenistan’a karşı belirli sorumluluklarımız var. Bu çatışmalar, Ermenistan toprağında yapılmıyor.”

ANLAŞMA KARABAĞ’I KAPSAMIYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha açık konuştu. Peskov, “KGAÖ üye ülkesi saldırganlığa maruz kalıyorsa örgüt üyelerinin bu ülkeyi savunma yükümlülüğü var. KGAÖ kapsamdaki yükümlülükler Karabağ için geçerli değildir.” ifadelerini kullandı.

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TELEFONA ÇIKMAMIŞTI

Putin, batı yanlısı Nikol Paşinyan’a karşı çatışmaların başladığı günden beri mesafeli duruyor. Putin önceki gün kameralar karşısında kendisini ısrarla arayan Nikol Paşinyan’ın telefonunu açıp “Şu anda meşgulüm, sonra konuşuruz” diyerek geri kapatmıştı. Rus basını Ermenistan Başbakanı’nın son günlerde sıkça telefonla arayarak Putin’i bıktırdığını yazmıştı.

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