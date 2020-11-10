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Dünya Ermenistanda Paşinyana büyük öfke Hükümet binası basıldı
ASYA

Ermenistan’da halk Dağlık Karabağ’daki mağlubiyetin ardından sokaklara indi

Ermenistan'da Paşinyan'a büyük öfke: Hükümet binası basıldı

Ermenistan’da halk, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başladı. Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan'a istifa çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Ermenistan’da halk hükümet binasını bastı.
Ermenistan’da halk hükümet binasını bastı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan da protestocular, Paşinyan’ın Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından hükümet binası önünde toplandı.

Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.

  • Bazı protestocular Paşinyan’ın makam odasına girerken Ermenistan Başbakanı'na istifa çağrısında bulundu.

Ermenistan’da halk, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başladı.

Paşinyan, bir süre önce Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan Başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir.”

Paşinyan yenilgiyi ilan etti ve Ermenistan Karabağ’da teslim oldu
DÜNYA
Paşinyan yenilgiyi ilan etti ve Ermenistan Karabağ’da teslim oldu

Yenilgiyi kabul eden Ermenistan'da halk hükümet binasını bastı: Bölgeden silah sesleri yükseliyor
OYNAT 00:45
Yenilgiyi kabul eden Ermenistan'da halk hükümet binasını bastı: Bölgeden silah sesleri yükseliyor
Dağlık Karabağ'da, Ermenistan'ın savaşı kaybettiğinin ilanının ardından Erivan'da bazı gruplar hükümet binasını bastı. Burada toplanan grup polisler tarafından engellenmeye çalışılırken protestocular hükümet binasının kapılarını kırdı. Hala gerilimin devam ettiği Erivan'da protestocuların sayıları giderek artarken bölgeye ek polis kuvvetleri sevk edilmeye devam ediliyor. Rus haber ajansları hükümet binası önünden silah seslerinin yayıldığını duyurdu.

İlham Aliyev'den tarihi zafer konuşması: Paşinyan anlaşmayı korkakça imzalayacak
OYNAT 00:34
İlham Aliyev'den tarihi zafer konuşması: Paşinyan anlaşmayı korkakça imzalayacak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurdu. Aliyev konuşmasında, 'Paşinyan bu anlaşmayı imzalayacak. Biz onu mecbur ettik. Kameralardan uzak bir yerde, korkakça imzalayacak' dedi. Aliyev, Paşinyan'ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil Azerbaycan'ın 'demir yumruğu' sayesinde imzaladığını söyledi.

Ermenistan sokakları yenilginin ardından karıştı: Protestocular hükümet binasını bastı
OYNAT 00:31
Ermenistan sokakları yenilginin ardından karıştı: Protestocular hükümet binasını bastı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Azerbaycan yenilgisini kabul edip teslim açıklamasını yapmasının ardından Erivan sokakları karıştı. Protestocular hükümet binasını bastı. Muhalif partiler ve protestocular Paşinyan'ın istifasını istiyor.


Ermenistan Karabağ'dan çekiliyor: Azerbaycan halkı sokaklara döküldü
FOTOĞRAF 29
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Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını meydanlarda kutluyor.
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Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan anlaşmanın Azerbaycan için zafer, Ermenistan için ise yenilgi anlamına geldiğini belirtmesinin ve Ermenistan güçlerinin Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacağı müjdesini vermesinin ardından sokaklara akın etti.
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Başkent Bakü, saatin ilerlemesine rağmen coşkulu kutlamalara sahne oldu. Binlerce Bakülü ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla çıktıkları sokaklarda sevinç gösterisinde bulundu.
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Azerbaycanlılar sokaklarda dans ederek birbirlerini kutlarken bazıları da arabalarıyla sokaklarda tur attı.
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Marş ve türkülerin seslendirildiği kutlamalara katılan vatandaşların çoğu sevinç gözyaşlarını tutamadı.
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Ülkenin ikinci büyük kenti Gence'de de halk, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeler için kutlama yaptı.
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Yüzlerce vatandaş ellerindeki Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Gence Azadlık Meydanı'na geldi.
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Şehitler ölmez vatan bölünmez, En büyük asker bizim asker, Karabağ bizimdir bizim kalacak ve Başını dik tut şehit anası şeklinde sloganlar atan vatandaşlar hep birlikte Haydar Aliyev anıtına yürüdü.
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Burada duygularını dile getiren vatandaşlardan, Elnur Habiboğlu, Öz topraklarımıza dönüyoruz. İnşallah 28 yıldan sonra. Kelbecerliyim. Allah şehitlerimizin kanını yerde koymadı. Türkiye var olsun. Azerbaycan-Türkiye bir millet iki devlet. ifadelerini kullandı.
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Şefika Fazil de çok mutlu olduklarını belirterek Benim kardeşim de asker. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Azerbaycan kardeştir. Biz beraber galibiyet aldık. Ümit ediyorum ki buradaki zafer gibi Türkiye'de de kutlu olur. Sevincimiz sonsuzdur. Bunu sözle ifade edemiyoruz. Ancak yaşamak gerekir. diye konuştu.
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Vasif Abbasov da O kadar güzel ki dile getirilemez. Yaşasın Azerbaycan, Türkiye. Karabağ Azerbaycan'ındır. Beşiktaş taraftarıyım. dedi.
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Öte yandan meydanda havai fişek de atıldı. Polislerin sirenleri ve vatandaşların kornalarıyla inleyen caddede bazı vatandaşlar havaya zıplayarak sevindi.
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Azerbaycan ve Ermenistan, bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı.
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Anlaşmaya göre Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.
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Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak.
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Ermenistan Karabağ'dan çekiliyor: Azerbaycan halkı sokaklara döküldü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında Karabağ konusunda müjdeli haberlerinin sonrasında Azerbaycanlılar sokağa çıkma yasağına rağmen zafer kutlaması için sokaklara döküldü.


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