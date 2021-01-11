Ermenistan'da muhaliflerden Paşiyan'a açık tehdit: Moskova'da Aliyev'in anlaşmasını onaylarsan ülkeye giremezsin

Ermenistan’da muhalifler, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmek üzere Rusya'ya gidecek olan Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan’ı tehdit etti.

DÜNYA Moskova'da Karabağ zirvesi: Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek

Paşinyan’ın Rusya’ya hareketi öncesi bir miting düzenleyen muhalifler, “Paşinyan yasadışı bir lider, Ermenistan'ı temsil etmiyor ve imzalayacağı belgelerin yasal bir gücü olmayacak. Eğer Moskova'da herhangi bir belge imzalarsa Ermenistan hava sahası onun için kapatılacaktır” dedi.

Paşinyan'ın yolunu kestiler

Göstericiler ayrıca, Rusya’ya uçmak üzere Zvartnots Havalimanı’na hareket eden Paşinyan’ı engellemek için havalimanı yolunu kesmeye çalıştı. Ermeni güvenlik güçlerinin göstericilere dağıtmasının ardından yol açılırken, çıkan olaylarda gözaltıların olduğu bildirildi.