Dünya Ermenistanda muhaliflerden Paşiyana açık tehdit Moskovada Aliyevin anlaşmasını onaylarsan ülkeye giremezsin
ASYA

Ermenistan'da muhaliflerden Paşiyan'a açık tehdit: Moskova'da Aliyev'in anlaşmasını onaylarsan ülkeye giremezsin

Ermenistan’da muhalifler, Rusya'da Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelecek olan Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı tehdit etti. Paşinyan’ın Rusya’ya hareketini engellemeye çalışan muhalifler, Paşinyan’a "Aliyev'in anlaşmasını onaylarsan ülkeye giremezsin" dedi.

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Paşinyan

Ermenistan’da muhalifler, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmek üzere Rusya'ya gidecek olan Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan’ı tehdit etti.

Moskova'da Karabağ zirvesi: Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek
DÜNYA
Moskova'da Karabağ zirvesi: Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek

Paşinyan’ın Rusya’ya hareketi öncesi bir miting düzenleyen muhalifler, “Paşinyan yasadışı bir lider, Ermenistan'ı temsil etmiyor ve imzalayacağı belgelerin yasal bir gücü olmayacak. Eğer Moskova'da herhangi bir belge imzalarsa Ermenistan hava sahası onun için kapatılacaktır” dedi.

Paşinyan'ın yolunu kestiler

Göstericiler ayrıca, Rusya’ya uçmak üzere Zvartnots Havalimanı’na hareket eden Paşinyan’ı engellemek için havalimanı yolunu kesmeye çalıştı. Ermeni güvenlik güçlerinin göstericilere dağıtmasının ardından yol açılırken, çıkan olaylarda gözaltıların olduğu bildirildi.

Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
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Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.
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