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Dünya Ermenistanın kirli planını deşifre oldu Askerlerine, Azerbaycana ait askeri üniforma giydirdiler
ASYA

Ermenistan'ın kirli planını deşifre oldu: Askerlerine, Azerbaycan'a ait askeri üniforma giydirdiler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, hezimete uğrayan Ermenistan'ın kirli planını deşifre etti. Hacıyev, Ermenistan'ın askerlerine Azerbaycan ordusuna ait askeri üniformayı giydirdiği fotoğrafı yayınladı.

Haber Merkezi DHA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Ermenistan'ın askerlerine Azerbaycan ordusuna ait askeri üniformayı giydirdiği fotoğrafı yayınladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Ermenistan'ın askerlerine Azerbaycan ordusuna ait askeri üniformayı giydirdiği fotoğrafı yayınladı.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan yıllardır işgal altında olan topraklarını geri alırken, Ermenistan ordusunun hezimeti de sürüyor. Ermenistan ise çareyi terör örgütü PKK'yı Karabağ'a naklederek, savaştırmada arıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, hezimete uğrayan Ermenistan'ın kirli planını deşifre etti. Hacıyev, Ermenistan'ın askerlerine Azerbaycan ordusuna ait askeri üniformayı giydirdiği fotoğrafı yayınladı.

Ermenistan ile PKK'nın Karabağ için kirli planı deşifre oldu: Teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirdiler
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Ermenistan ile PKK'nın Karabağ için kirli planı deşifre oldu: Teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirdiler

Ermeni askerlerinin üzerindeki forma Azerbaycan'a ait

Hacıyev, yaptığı açıklamada, Ermenistan Savunma Bakanlığı’nca, Ermenistan Savunma Bakanı’nın Ermeni askerleriyle birlikte bir fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta, Ermenistan Savunma Bakanı’nın yanında oturan çıplak ayaklı bir Ermeni askerinin üniformasının Azerbaycan askeri üniformasıyla aynıdır. Ermeni askerinin Azerbaycan askeri üniformasıyla aynı olmasının ciddi şüpheler uyandırmaktadır" dedi.

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Ermenistan ordusu ateşkesi ihlal etti

Ermenistan-PKK'dan Karabağ için kirli plan

Öte yandan, Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altındaki Azerbaycan topraklarına taşımayı sürdürürken; Irak ve Suriye’de sabotaj eğitimi almış onlarca PKK’lı terörist işgal altındaki Suşa bölgesine nakledildiği öğrenilmişti. Ermenistan, işgal altında tuttuğu Karabağ'da da rahat durmuyor. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Ermenistan ordusunun Şuşa’ya Suriye ve Irak’tan getirilen PKK’lı teröristleri yerleştirdiği öğrenildi.

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Savaş suçu işliyor

PKK'lı teröristlere Azerbaycan üniforması giydirdiler

Şuşa’ya yerleştirilen söz konusu PKK’lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkati çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıkları ayrıca, PKK’lı teröristler öldürüldüğünde, söz konusu teröristlerin Azerbaycan ordusu tarafından Suriye’den getirilen paralı asker olduğunu öne sürecekleri belirtildi.

Esir alınan Ermenistan askeri itiraf etmişti

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti.

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