Ertuğrul mesajı: Doğu Akdeniz'e uçak gemisi yollayan Fransa'ya gönderme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Kaş’ta Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’i anma törenine katıldı. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kaş’a geldi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Kaş Kaymakamlığı’nı ziyaret etti. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı’na inen Akar ve TSK komuta kademesi, burada dünya savaş tarihinde bir ilki başararak İngiliz bandıralı ‘Ben My Chree’yi batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve Onbaşı Yusuf Ziya Erdil’i anma etkinliğine katıldı.

Milli Savunma Bakanı ve TSK komuta kademesi, Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlerin My Chree 4 uçaklı gemisi ile Fransızların Paris 2 ve Alexandra kruvazörünü batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’i anma etkinliğine katıldı.

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Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker

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ANITA ÇELENK BIRAKTI

Aker ve Erdil adına yapılan heykele çelenk bıraktıktan sonra hazırlanan sergiyi gezen Akar, “Cumhurbaşkanımızın tekrar tekrar ifade ettiği gibi biz her zaman diyalogdan ve siyasi çözümden yanayız. İyi komşuluk ilişkilerinin gereği neyse yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. Dolayısıyla bu konudaki taleplerimize karşılık verildiği takdirde barıştan yanayız. Bir an önce bölgenin barış, huzur ve istikrar bölgesi olmasını hep birlikte sağlarız. Bundan da memnuniyet duyarız” açıklamasında bulundu. Kaş Deniz Gözetleme Karakol Komutanlığı’nı da ziyaret eden Akar ve TSK komuta kademesi, daha sonra “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı”nın “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetlerini takip etmek üzere KKTC’ye geçti.

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Paris-2’yi denize gömdü

Paris 2 batığı.

1893’te Girit’te doğan Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, 1917 yılında Birinci Dünya Savaşı’nda 4 küçük topu ile İngilizlerin dört uçaklı gemisi ‘My Chree’yi Meis’te sulara gömdü. Bir diğer gemiyi de savaş dışı bıraktı. 200’e yakın irili ufaklı tekneyi ve Fransız topçu tabyalarını top ateşi ile yakan Aker, Fransız gemileri ‘Paris 2’yi 13 Aralık 1917’de, ‘Alexandra’yı da 8 Mart 1918’de Kemer’de top atışlarıyla batırdı. 1919’da Aydın’da Yunanlarla yaşanan çatışmada ağır yaralanan Mustafa Ertuğrul Aker, emeklilikten sonra yerleştiği Antalya’da 5 Kasım 1968 tarihinde yaşamını yitirdi.