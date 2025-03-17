Esed artıkları kimler: Saldırılar Lübnan'da planlandı

Suriye’de devrik rejim unsurlarının 6 Mart'ta sahil bölgesinde başlattığı isyan 10 Mart’ta bastırılmıştı. Ancak rejim kalıntıları özellikle dağ kesimine kaçarak saklandı. Saklanan suçlular ara ara Suriye emniyet güçlerine de tuzaklı saldırılar düzenliyor. Sahadan gelen bilgilere göre kaçak 4 bin rejim kalıntısı var. Lübnan’dan yönlendirilen bu suçlulara ise savaşmaları karşılığında 800 dolar vaat edildi. Suriye’de yeni yönetime karşı sahil bölgesinde başlayan saldırılar ara sıra da olsa devam ediyor. Emniyet güçleri Lazkiye, Tartus, Banyas hattında nokta operasyonlar gerçekleştirerek rejim kalıntılarının izlerini sürüyor. Bölgede nokta operasyonlar sürerken, Yeni Şafak sahadaki kaynaklarından, rejim kalıntılarıyla ilgili önemli bilgiler elde etti.

SAYILARI 4 BİN CİVARI

Buna göre, rejim kalıntıları büyük oranda Lazkiye, Tartus, Banyas, az oranda ise Humus ve Şam’da bulunuyor. Sayılarının ise 4 bin olduğu tahmin ediliyor. Bu kişilerin çoğu, Beşar Esed’in ordusundaki subay ve askerler ile İran destekli milislerin eski unsurlarından oluşuyor.

HEPSİ SİVİL KATLİAMLARINDAN SORUMLU

Sahil Dağları tarafında ve bazı ücra köşelerde saklanan rejim kalıntılarına yine destekçileri tarafından erzak sağlanıyor. Bu kişilerin hemen hemen hepsi savaş suçlusu. Yıllarca rejim saflarında sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirdiler.

İRAN DESTEKLİ HİZBULLAH'LA İRTİBAT

Sahil Dağları’nda eski rejime ait silah depolarından mühimmat toplayan rejim kalıntıları ara ara pusu kurarak Suriye emniyet güçlerine saldırılar düzenliyor. Bu saldırılara karşı alarm durumunda olan yönetim ise yakalanan rejim unsurlarının verdiği lokasyonlara operasyonlar düzenliyor. Gözaltındaki suçluların anlattıklarına göre, 6 Mart’ta gerçekleşen saldırıların komutası Lübnan’dan gerçekleşti. Esed’in Lübnan’a kaçan bir grup eski subayı, burada İran destekli Hizbullah güçleri ile Suriye yönetimine karşı saldırıları şekillendirdi. Ayrıca yeni Suriye yönetimine karşı savaşma karşılığında her savaşçıya 800 dolar para teklif edildi.

DIŞ MÜDAHALEYE ZEMİN HAZIRLAMAK

Grubun, Suriye’de yeni yönetimi değiştiremeyeceklerinin farkında olduğu ancak adalet önüne çıkmamak ve yabancı devletlerin gözünde kaotik bir ülke imajı çizerek dış müdahale için zemin hazırlamak istedikleri öğrenildi. Ayrıca asıl hedefin, dış müdahaleler ile sahil bölgesinde kendilerine yetecek oranda bir nüfuz alanı elde etmek olduğu bildirildi.







