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Suriye sokakları imzayı kutladı

Suriye sokakları imzayı kutladı

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:0012/03/2025, الأربعاء
G: 12/03/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
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Suriye.
Suriye.

Ahmed Şara ile Ferhat Abdi Şahin arasında imzalanan anlaşma sonrası Suriye’nin çeşitli şehirlerinde kutlamalar yapıldı.

Suriye’nin kuzeyinde terör faaliyetleri yürüten YPG/SDG, silahlarını bırakmak üzere söz vererek yeni Suriye yönetimine teslim oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin’in mutabakat metnini imzalaması, Suriye'nin her yanında kutlandı. Ülke genelinde ateşkesin sağlanması ve SDG’nin devlet kurumlarına katılacağının açıklanmasıyla Suriye’nin kuzeyindeki Haseke, Rakka, Kamışlı ve Deyrizor başta olmak üzere devrimin sembolü olan Humus, Halep ve Şam’da vatandaşlar sokaklara döküldü.Devrim ezgileri eşliğinde kutlama yapan Suriyeliler, havai fişekler atarak gece boyu sevinç gösterileri düzenledi.

SURİYE’NİN TAMAMI ÖZGÜR OLDU

Yeni Şafak’a konuşan Türkmen Aşiret Lideri İsa Bozan, tarihi bir gün yaşandığını belirtirken, Halep’ten Banu Hasan ise, Suriye’nin tamamı özgür oldu. Tarifi olmayan mutluluk ve sevinç yaşıyoruz” diye konuştu. Tarihi bir gün yaşadıklarını belirten Bozan, Suriye’yi beraber yeniden imar edeceklerini ve kardeşçe yaşayacaklarını söyledi. Anlaşmanın ardından bölge halkının sokaklara çıkıp kutlamalara başladığını belirten Halep’in Eşrefiyye Mahallesi’nde yaşayan Banu Hasan da, “Yeni Suriye bayrağını dalgalandırarak zafer kutlayacağımızı hayal dahi edemezdik. Şu an bütün hayal ettiklerimizi yaşıyoruz. Suriye’nin tamamı özgür oldu" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMAYA İHTİYACIMIZ VARDI

Rakka’daki kutlamalara katılan Muhammed Hamadi Ali, “SDG hâlâ bölgeyi yönetiyor, bu yüzden de halk hala korku içinde ne olacağını merak ediyor. Bu anlaşmaya bölgede yaşayan herkesin çok ihtiyacı vardı. Umarım hepimiz hak ettiğimiz hayatı huzur içinde yaşayabiliriz” dedi.



#Suriye
#Diplomasi
#Ferhat Abdi Şahin

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