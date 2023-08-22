Esed rejimi alarma geçti: İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı

Suriye basınında yer alan haberlerde, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam çevresinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlediği bildirilerek, hava saldırısına karşı koymak için Suriye hava savunma sistemlerinin etkinleştirildiği ifade edildi. Haberlerde hedef alınan noktalar ve saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.İsrail, iç savaşın devam ettiği Suriye’de İran destekli grupların bulunduğu noktalara daha önce de çok kez hava saldırısı düzenlemişti.