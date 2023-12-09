Esed rejimi İdlib'de sivillere saldırdı: Beş ölü 38 yaralı

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG'ye ait unsurlara yönelik başlattığı hava harekatı, terör örgütlerine destek sağlayan ABD'yi rahatsız etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." açıklaması sonrasında başlatılan hava harekatı kapsamında kullanılan SİHA'lardan biri, ABD savaş uçakları tarafından düşürüldü. Türk ordusunun operasyonunu fırsat bilen Suriye rejimi ise aynı anda sivillerin yoğunlukla yaşadığı İdlib'i bombalamaya başladı. Öte yandan akşam saatlerinde TSK'nın üs bölgesine yapılan saldırıda 8 kişi yaralandı.