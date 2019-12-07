Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 19 sivil hayatını kaybetti

Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib'te yine sivilleri vurdu.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları İdlib'in güneyindeki Marratinnuman ilçe kırsalı ile Bara, Belyün, Tehtaya ve Hülübbe köylerine hava saldırları düzenledi.

OYNAT 00:52 Rusya ve Esed Rejimi sivilleri hedef aldı: 19 ölü Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde biri pazar yeri olmak üzere çok sayıda yerleşime düzenlediği saldırılarda 19 sivil yaşamını yitirdi. Saldırılar sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı ve hayatını kaybedenler arasında ise çocukların da bulunduğu öğrenildi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Rejim güçleri de sabah saatlerinden itibaren Kefrenbil beldesi, el-Bara, Has, İhsim, Kefermus, Hazarin, Hırbıt, Birnan, Fervan köylerine hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.

Rusya'nın el-Bara köyüne düzenlediği hava saldırısında 4, Belyün köyündeki pazar yerinde 2, rejimin hava saldırılarında ise Bicgas köyünde 1, Bdeite köyünde de 4 sivil olmak üzere toplam 11 sivil yaşamını yitirdi.

İdlib sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilk belirlemelee göre toplam 19 sivil yaşamını yitirdi.

DÜNYA Yerinden edilen 25 bin Suriyeli Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı

Saldırılar sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı ve hayatını kaybedenler arasında ise çocukların da bulunduğu öğrenildi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları İdlib'in güneyindeki Marratinnuman ilçe kırsalı ile Bara, Belyün, Tehtaya ve Hülübbe köylerine hava saldırları düzenledi.

Rusya savaş uçaklarının Bara köyüne düzenlediği saldırılarda ayrıca bir okul, bir cami ve bir de fırın hedef alındı. Bombardımanlar sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, yaralıları sağlık merkezilerine götürdü.

DÜNYA Rus uçakları İdlib’e saldırdı: 4 ölü, 5 yaralı