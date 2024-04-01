Esed rejimi yine sivilleri hedef aldı: İdlib'de düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılar var

Esed rejiminin İdlib’in Eriha ilçesinde düzenlediği katliam gibi saldırıdan geriye hüzün ve gözyaşı kaldı. Okula, alışverişe, işine giden masum sivillerin hedef alındığı saldırıda, 12 yaşındaki Rimas El-Hasan ile kendisini her sabah okula götüren babası da hayatını kaybetti. Babası ve yeğeniyle çarşıya alışverişe giden beş yaşındaki Zehra’nın tedavisi sürerken, babası şehit oldu, kuzeni ise ağır yaralandı.