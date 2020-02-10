Esed rejimine ait 115 hedef vuruldu: 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlara, Rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edildiği bildirildi. Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefinin derhal ateş altına alındığı ve 101 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada "3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir. Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir" denildi.

DÜNYA İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu, 5 asker de yaralandı

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Şehit ve yaralı askerlerin kanının yerde bırakılmadığı ve bırakılmayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: