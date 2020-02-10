Dünya Esed rejimine ait 115 hedef vuruldu 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
ORTADOĞU

Esed rejimine ait 115 hedef vuruldu: 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'teki saldırının ardından angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edildiğini bildirdi. 115 hedefin ateş altına alındığı belirtilen açıklamada 101 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlara, Rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edildiği bildirildi. Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefinin derhal ateş altına alındığı ve 101 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada "3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir. Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir" denildi.

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Şehit ve yaralı askerlerin kanının yerde bırakılmadığı ve bırakılmayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmamış, bırakılmayacaktır. Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı şimdiye kadar olduğu gibi meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
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