Dünya Esed rejiminden İdlibde sivil katliam Sekiz kişi hayatını kaybetti dokuz kişi yaralandı
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Esed rejiminden İdlib'de sivil katliam: Sekiz kişi hayatını kaybetti dokuz kişi yaralandı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların sivil katliamı sürüyor. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde bulunan Meşşu, İblin ve Belyun köylerine yönelik son saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil ise yaralandı.

Haber Merkezi AA
Esed rejiminin İdlib kırsalına yönelik saldırısında 8 sivil öldü
Saldırıda çok sayıda çocuk da yaralandı.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Sorumlusu Hasan el-Ahmet, yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin, İdlib'in güneyinde yer alan İblin, Meşşun ve Belyun köylerine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlediğini belirtti.

Ahmet, saldırıda İblin'de 5, Belyun'de 2 ve Meşşun'da 1 olmak üzere toplam 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 9 sivilin çevredeki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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