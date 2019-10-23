Dünya Esedden idlibe yığınak
ORTADOĞU

Esed’den idlib’e yığınak

Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Suriye'nin kuzeyinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yeni bir saldırı düzenlemek için askeri sevkiyat yapıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşşar Esed, yıllar sonra ilk kez İdlib’e gelerek El Habit beldesinde rejim güçlerini ziyaret etti.
Beşşar Esed, yıllar sonra ilk kez İdlib’e gelerek El Habit beldesinde rejim güçlerini ziyaret etti.

Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden Nasır Ordusu'nun sözcüsü Muhammed Raşit, rejim güçlerinin son bir haftada askeri araç gereç, mühimmat ve yabancı teröristlerden oluşan sevkiyat yaptığını söyledi. Yüzlerce araçtan oluşan 6 konvoyun Hama'nın Tel Havvaş tepesine, Madik Kalesi beldesine, rejimin Breydic askeri üssüne ve İdlib'in doğu kırsalındaki Hayalin köyüne ulaştığını söyleyen Raşit, rejimin İdlib'in güney kırsalındaki Han Şeyhun ve Hama'nın kuzey kırsalındaki Madik Kalesi beldesindeki top ve roket konuşlanmasını muhaliflerin temas hatlarına taşıdığını belirtti. Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bini aştı.

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