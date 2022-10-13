Eski ABD Başkanı Donald Trump ifadeye çağrıldı

Ekonomi

Almanya’da artan fiyatlar Başbakanlık Binası önünde protesto edildi: Zengin ülkede sefalet

Almanya’da gıda ve enerji fiyatlarının artmasından etkilenenler başkent Berlin’de gösteri yaptı. Başbakanlık Binası önünde toplanan yüzlerce kişi, "Maaşları ve ücretleri artırın”, “Yoksullara hemen yardım edin”, “Sağlıklı yemeğe ihtiyacımız var” yazılı pankart ve dövizler taşıdı.