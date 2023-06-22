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Eski ABD Başkanı Obama'dan Hindistan Başbakanı Modi ile görüşen Joe Biden'a 'Müslümanların hakları' çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Müslümanlara karşı linç girişimlerinin sıkça yaşandığı Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi'yi Beyaz Saray'da ağırladı. ABD'de aralarında Müslümanların da olduğu bazı Demokrat milletvekilleri Modi'nin ziyaretine tepki gösterirken, Eski ABD Başkanı Barack Obama'dan da dikkat çeken bir çıkış geldi. Obama, ABD Başkanı Joe Biden'ın Modi ile görüşmesinde, çoğunluğun Hindu olduğu Hindistan'daki Müslüman azınlığın korunması konusundan bahsetmesi gerektiğine işaret etti.

20:29 . 22/06/2023 Perşembe
AA
Barrack Obama, Biden-Modi görüşmesinde Müslümanların haklarından bahsedilmesi gerektiği vurgusunda bulundu.

Barrack Obama, Biden-Modi görüşmesinde Müslümanların haklarından bahsedilmesi gerektiği vurgusunda bulundu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, ABD Başkanı Joe Biden'ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinde, çoğunluğun Hindu olduğu Hindistan'daki Müslüman azınlığın korunması konusundan bahsetmesi gerektiğine işaret etti.

Obama, CNN televizyonuna verdiği röportajda, ABD başkanlarının insan hakları konusunda yabancı liderlerle görüşmeleri konusunun "karmaşık" olduğunu, ilişkilerde ekonomi ve güvenliğe ilişkin çıkarların da gözetildiğini aktardı.

Obama, Biden'ın Modi ile görüşmesinde, çoğunluğun Hindu olduğu Hindistan'daki Müslüman azınlığın korunmasının "bahsedilmeye değer" bir mesele olduğunu vurguladı.

"Başbakan Modi ile görüşseydim, argümanımın bir parçası şu olurdu: 'Hindistan'daki etnik azınlıkların haklarını korumazsanız, o zaman Hindistan'ın bir noktada bölünmeye başlaması güçlü bir olasılıktır." diyen Obama, bunun sadece Hindistan'daki Müslümanların değil Hinduların da çıkarlarına aykırı olacağını dile getirdi.

Obama, bu konular hakkında dürüstçe konuşabilmenin önemli olduğunu düşündüğünü belirtti.

Eski ABD Başkanı ayrıca, "ABD Başkanı'nın, Çin'de toplama kamplarına yerleştirilen ve 'yeniden eğitilen' Uygurlar varsa bunun bir problem olduğunu söylemesinin önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Modi'nin ziyaretine tepkiler

ABD'de aralarında Müslümanların da olduğu bazı Demokrat milletvekilleri, "ülkesindeki insan hakları sicili nedeniyle" Modi'nin bugün Kongre'de yapacağı hitabı boykot edeceğini açıklamıştı.

ABD'deki Müslüman toplumunun üyeleri de Hindistan'da Müslümanların insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Modi'nin ziyaretine tepki gösteriyor.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD Kongresindeki liderlerden Hindistan Başbakanı Modi'nin yapacağı konuşmanın iptal edilmesini isteyerek, aksi halde boykot çağrısı yapacaklarını bildirmişti.



#ABD
#Barack Obama
#Hindistan
#Joe Biden
#Narendra Modi
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