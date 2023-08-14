Eski ABD Başkanı Trump davasına bakan yargıcı hedef aldı: Belli ki benim parmaklıklar ardında olmamı istiyor

"Onu çok az tanıyorum ama o, bu cadı avının en başından beri Georgia'da meydana gelen seçim sahtekarlığını araştıranlar için kötü bir felaketti. Neler olup bittiğini öğrenmek için bir özel oturum yapmayı reddetti, Cumhuriyetçiler arasında destek görmedi (onu desteklemeyi reddettim) ve başından sonuna kadar hakikat ile savaştı."