Dünya Eski ABD Başkanı Trump Ülkemiz gözlerimizin önünde yok oluyor
AMERİKA

Eski ABD Başkanı Trump: Ülkemiz gözlerimizin önünde yok oluyor

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, parti toplantısında yaptığı konuşmada yeni yönetimi eleştirerek, “Bu akşam toplantıda ülkemizin gözlerimizin önünde yok olduğunu görüyoruz” dedi.

Haber Merkezi İHA
Eski ABD Başkanı Trump: Ülkemiz gözlerimizin önünde yok oluyor
Eski ABD Başkanı Trump.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina eyaletinde katıldığı toplantıda konuştu. Greenville’de Cumhuriyetçi Parti tarafından düzenlenen organizasyonda konuşan Trump, ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden döneminde geriye gittiğini ifade ederek, “Bu akşam toplantıda ülkemizin gözlerimizin önünde yok olduğunu görüyoruz” dedi.

KÖTÜ ŞEYLER YAŞANDI

2020 seçimleri sırasında kötü şeyler yaşandığını belirten Trump, 2022 ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin çok başarılı olacağını öne sürdü. “ABD Senatosu için çok önemli olan Kuzey Carolina seçimlerini kazanacağız” ifadesini kullanan Trump, 2024 seçimlerini dört gözle beklediğini söyledi. Seçimlerde Temsilciler Meclisi üyesi Ted Budd’ı desteklediğini belirten Trump, “Bu son kararım” dedi.
ÇİN TAZMİNAT ÖDEMELİ

Covid-19’un kaynağının araştırılması için Biden’ın haber alma örgütlerini görevlendirmesi ile ilgili olarak da konuşan Trump, Wuhan’da bir enstitüden çıktığını söylediğinde Dünya Sağlık Örgütü’nün bile ihtimal dışı olarak değerlendirdiği iddialarının gerçeklik kazandığını hatırlattı. Trump ABD’nin ve dünyanın Çin’den tazminat alması gerektiğini belirterek, “En az 10 trilyon dolar ödemek zorundalar” dedi. ABD’nin bugün ulaştığı aşılama başarısının da kendi hükümetinin bir başarısı olduğunu ifade eden Trump, kendisinin yaptığı anlaşmalar olmasaydı Biden yönetiminin çok büyük bir sorun içerisinde olacağını söyledi.

Trump çifti Florida'ya indi: Melania Trump'ın turuncu elbisesi dikkat çekti
OYNAT 00:34
Trump çifti Florida'ya indi: Melania Trump'ın turuncu elbisesi dikkat çekti
ABD'de devir teslim törenine katılmayan Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı son kez taşıyan başkanlık uçağı Air Force One, Trump'a ait Club-Resort Mar-a-Lago'nun bulunduğu Florida Palm Beach'e indi. Uçaktan indikleri sırada kameralara poz veren Melania Trump'ın 3 bin 700 dolarlık turuncu bir elbise giydiği Amerikan medyasının objektifine takıldı. ABD medyası, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce giydiği siyah elbiseye karşı Florida'daki bu değişimi 'karşıt' olarak yorumladı.

ABD Kongre binasına giren Trump yanlısı göstericinin vurulma anı kamerada
OYNAT 00:38
ABD Kongre binasına giren Trump yanlısı göstericinin vurulma anı kamerada
ABD'de Kongre binası baskını sırasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artarken, Trump yanlısı bir göstericinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı.


Abone Ol Google News
Yüzde 5iddiasına yalanlama

Yüzde 5
iddiasına yalanlama

Bakanlık: Kota yüzde 2,5 olarak uygulanıyor.
İmzalar atıldı

İmzalar atıldı

​Diyanet ve TRT'den ortak proje: TRT Diyanet Çocuk
CHPli Tanrıkuludan kalkışma çağrısı yapan Ahmet Şıka destek

8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacak.

​Putin dolara yönelik ikinci hamleyi açıkladı
Transferde <br>usulsüzlük iddiası

Transferde
usulsüzlük iddiası

​İtalyan savcının açtığı soruşturma büyük yankı uyandırdı.

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Şık için harekete geçti

Mehmetçik sağ olsun

Mehmetçik sağ olsun

​Hani semalarında yamaç paraşütü keyfi.

​Bakan Karaismailoğlu 'İstanbullu bunu da gördü' diyerek üzüntüsünü dile getirdi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.