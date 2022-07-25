Dünya Eski ABD Başkanı Trumptan LGBTye tepki Toksik bir ırk teorisine inanıyorlar
AMERİKA

Eski ABD Başkanı Trump'tan LGBT'ye tepki: Toksik bir ırk teorisine inanıyorlar

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sapkın LGBT grubuna tepki göstererek, sadece iki cinsiyetin varlığına inandığını açıkladı. Trump "Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış durumda. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA

Eski ABD Başkanı Donald Trump sapkın LGBT grubuna tepki göstererek, sadece iki cinsiyetin varlığına inandığını açıkladı.

"YALNIZCA KADINLAR VE ERKEKLER VARDIR"

Fox News'in haberine göre, hafta sonu Florida'da düzenlediği mitingde gençlere hitap eden Trump, sapkın LGBT grubu için "Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış durumda. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır." ifadesini kullandı.

"BU İNSANLARA GÜVEN OLMAZ"

Trump, "Çocuklarınıza 20 dakika bakıcılık yapmalarına izin vermeyeceğiniz bu insanlara güvenemezsiniz. Öyleyse neden milyonlarca Amerikalı öğrenciyi günlerce, hatta yıllarca eğitmelerine izin verelim ki." diye konuştu.

Eski ABD Başkanı Trump, trans bireylerle ilgili olarak da "Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan çocuklara uygunsuz gelebilecek ırksal, cinsel ve politik unsurların öğretilmesi konusunda katı yasaklar uygulamamız gerekiyor." dedi.

Trump’tan LGBT tepkisi: Bu topluluk toksik bir ırk teorisine inanıyor
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Trump’tan LGBT tepkisi: Bu topluluk toksik bir ırk teorisine inanıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da düzenlediği mitingde, LGBT hareketine ve destekçilerine tepki gösterdi. İki cinsiyetin varlığına inandığını söyleyen Trump, “Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış durumda. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır' dedi.


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