Dünya Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiyeye F-16 satılmasın
AMERİKA

Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye'ye F-16 satılmasın

Erdoğan ve Biden'ın Roma'da bir araya gelmesi ve görüşmelerin olumlu geçmesinin ardından ABD'de Türkiye'ye F-16 satılmaması yönünde baskılar artmaya devam ediyor. Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, daha gelişmiş F-35’ler için yapılan bir anlaşmanın iptal edilmesinin ardından Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçaklarını Türkiye’ye satmanın, Amerika’nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Mücadele Yasası’nın (CAATSA) ihlali olacağını söyledi. Öte yandan ABD Kongresi’nin 41 üyesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e Türkiye’ye F-16’ların satılmaması yönünde bir mektup gönderdi.

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Haber Merkezi Diğer
Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiyeye F-16 satılmasın
Mike Pompeo

Erdoğan ve Biden'ın Roma'da bir araya gelmesi ve görüşmelerin olumlu geçmesinin ardından ABD'de Türkiye'ye F-16 satılmaması yönünde baskılar artmaya devam ediyor. Yeni bir çıkış da eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden G20 Zirvesi'nde bir araya gelmiş ve F-16 konusu tekrar gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile F-16 görüşmesiyle ilgili, "Elimizdeki F-16'ların modernizasyonu veya yeni F-16'lar verilmesi konusu gündeme geldi. Bu konuyla ilgili Sayın Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ve Biden G20 Zirvesi'nde bir araya geldi.
Erdoğan ve Biden G20 Zirvesi'nde bir araya geldi.

ÇOĞUNLUK BIDEN İLE AYNI FİKİRDE DEĞİL

ABD’de senatörlerin Başkan Joe Biden’a ‘Türkiye’ye F-16 satmayın’ talepleri her geçen gün yoğunlaşırken, benzer bir açıklama da Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan geldi.

CAATSA BAHANESİ

Yunanistan'ın devlet yayın kuruluşu ERT ile yaptığı röportajda Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına açık bir şekilde itirazını dile getirdi.

Pompeo, daha gelişmiş F-35’ler için yapılan bir anlaşmanın iptal edilmesinin ardından Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçaklarını Türkiye’ye satmanın, Amerika’nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Mücadele Yasası’nın (CAATSA) ihlali olacağını söyledi.

YUNAN BASININA KONUŞTU

Yunanistan’ın devlet televizyonuna konuşan Pompeo,“Hükümetimiz hiçbir zaman CAATSA’yı ihlal eden bir eylemde bulunmamalıdır. Hükümetin ABD yasalarına uyacağını umuyorum.” dedi.

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41 KONGRE ÜYESİNDEN BİR MEKTUP DAHA

Öte yandan ABD Kongresi’nin 41 üyesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e Türkiye’ye F-16’ların satılmaması yönünde bir mektup gönderdi.

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