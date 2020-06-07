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Dünya Eski ABD Dışişleri Bakanı Powelldan Trumpa Anayasadan uzaklaştın
AMERİKA

Eski ABD Dışişleri Bakanı Powell'dan Trump'a: Anayasadan uzaklaştın

Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, ABD Başkanı Trump'ı, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolara tepkisi nedeniyle "anayasadan uzaklaşmakla" suçladı.

Haber Merkezi AA
Colin Powell ve Donald Trump
Colin Powell ve Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump'a protestolar ve göstericilere karşı tutumu nedeniyle bir eleştiri de eski ABD Başkanı George Bush'un Cumhuriyetçi Dışişleri Bakanı Powell'dan geldi.

Powell, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bizim bir anayasamız var ve bu anayasaya uymak zorundayız ama Başkan anayasadan uzaklaştı.'' dedi.

Colin Powell, "Sanırım şu an gördüklerimiz, daha önce hiç görmediğim bu büyük protesto hareketi, ülkenin akıllı hareket ederek artık bu duruma daha fazla katlanmayacağını gösteriyor." diye konuştu.

Protestolarda son durum ne? George Floyd'un ölümü sonrası Amerika öfkeli
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Bir gösterici 2 Haziran'da Boston, Massachusetts'teki miting sırasında tepkisini gösteriyor.
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Protestocular George Floyd'un ölümü sebebiyle bir dakikalık sessizlik için yere yattılar.
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Bir polis memuru, George Floyd'un ölümüne karşı düzenlenen protesto sırasında diz çöktü
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George Floyd'un kızı Gianna Floyd, 6 yaşında, Minnesota'daki Minneapolis Belediye Binasında 2 Haziran'da düzenlenen basın toplantısında...
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Göstericiler, Washington'daki Beyaz Saray'ın dışındaki Lafayette Parkı'nı çevreleyen çit boyunca toplanıyorlar.
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Protestocular 2 Haziran'da Seattle'da polis vahşeti ve George Floyd'un ölümüne karşı yürüdü.
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Protestocular Los Angeles'ta George Floyd'un ölümüne karşı yürüdü.
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George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd, 2 Haziran Houston, Teksas'taki kardeşinin ölümüne karşı protesto mitinginde konuşurken...
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Protestolarda son durum ne? George Floyd'un ölümü sonrası Amerika öfkeli
ABD'de Floyd cinayetinin ardından başlayan polis karşıtı protesto eylemleri tüm hızıyla sürüyor. Protesto eylemlerinde şiddet olaylarının artması üzerine çok sayıda kentte sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Halkın kin ve öfkesi dinmek bilmiyor...


Powell, seçimlerde Demokrat Joe Biden'ı destekleyecek

Trump'a 2016'daki başkanlık seçiminde oy vermeyen Cumhuriyetçi Powell, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde ise Demokrat aday Joe Biden'ı destekleyeceğini söyledi.

Powell, ''Başkan Trump'a bu yıl hiçbir şekilde destek veremem." ifadesini kullandı.

Eski Savunma Bakanı James Mattis de Trump'ı "olgun bir lider olmamak" ve "ülkeyi birleştirmek yerine kasıtlı olarak bölmeye çalışmakla" suçlamıştı.

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