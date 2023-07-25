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Dünya

Eski Başbakan'dan İsrail için kritik uyarı: Ülke iç savaşın eşiğinde

İsrail genelinde hükümetin yargı düzenlemesi kapsamındaki yasayı Meclis'ten geçirmesi protestoları artırdı. Polis, Tel Aviv'deki otoyolu kapatan göstericiler ve İsrail Meclisi çevresindeki protestolara güç kullanarak müdahale etti. Olaylar sonrası eski İsrail Başkanı Ehud Olmert, ülke çapında kitlesel protestolara neden olan yargı düzenlemesinin Meclis'te onaylanmasının ardından "İç savaşa doğru gidiyoruz." dedi.

07:43 . 25/07/2023 Salı
AA
İsrail'de protestolar - Eski Başkan Ehud Olmert

İsrail'de protestolar - Eski Başkan Ehud Olmert

Olmert, İngiliz Channel 4'a, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Meclis'ten geçirdiği tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.


İsrail’de Yüksek Mahkeme'nin yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak yasaya karşı ocaktan bu yana devam eden protesto gösterilerine verdiği destekle bilinen Olmert, "Bu daha önce hiç olmadığı kadar ciddi bir tehdit. İç savaşa doğru gidiyoruz." dedi.

Ülkenin istikrarı ve hükümetin yönetim becerisini kaybetme ihtimallerine rağmen "sivil itaatsizlik" ifadesini kullanan Olmert, "Hükümet, İsrail demokrasisinin temellerini tehdit etmeye karar verdi ve bu bizim ne kabul ne de tahammül edebileceğimiz bir şey." diye konuştu.


- Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi çeşitli yasa tasarılarını içeriyor.


Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.


Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı, siyasi ve toplumsal muhalefetin tüm tepkilerine rağmen bugün Mecliste kabul edilmişti.

İsrail'de 10 binden fazla yedek asker, hükümetin yargı düzenlemesini protesto için gönüllü ordu görevini bırakacaklarını açıklamıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.


İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protestolar, 7 aydır devam ediyor.



#israil
#Ehud Olmert
#İç savaş
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