Dünya Eski bir Fransız sömürgesi Haiti Cumhurbaşkanı evinde öldürüldü
AFRİKA

Eski bir Fransız sömürgesi: Haiti Cumhurbaşkanı  evinde öldürüldü

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise, evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Moise’nin eşinin yaralı kurtulduğu suikastı duyuran Başbakan Claude Joseph, yönetimin kendisine geçtiğini söyledi. Ülkede acil durum ilan edilerek havalimanı ile sınırlar kapatıldı. 2018’den bu yana istikrarsızlıkla boğuşan Haiti, eski bir Fransız sömürgesi. ABD’nin desteklediği darbelerle siyasi otoritenin zayıf düştüğü ülkede halk yoksullukla mücadele ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski bir Fransız sömürgesi: ​Haiti Cumhurbaşkanı ​evinde öldürüldü
Jovenel Moise

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise, evinde suikasta uğrayarak hayatını kaybetti. Kimliği belirlenemeyen bir grubun gece saatlerinde cumhurbaşkanlığı konutuna girdiği, Moise’nin saldırganlar tarafından vurulup öldürüldüğü, First Lady’nin ise hastanede olduğu belirtildi. Suikastı duyuran Başbakan Claude Joseph, ülkenin yönetiminin kendisine geçtiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Haiti Cumhurbaşkanı Moise'ye düzenlenen suikastı kınadı
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı Haiti Cumhurbaşkanı Moise'ye düzenlenen suikastı kınadı
  • Joseph, kendisinin başkanlığında olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu sonrası acil durum ilan etti. 2018 yılından bu yana siyasi istikrarsızlıkla boğuşan Haiti’de, yolsuzlukla suçlanan devlet başkanının istifasını talep eden protestolar yaşanıyordu. Geçen şubat ayında da Moise’ye süikast düzenleyecekleri iddiasıyla 20 kişi tutuklanmıştı. Dominik Cumhuriyeti de Haiti ile olan sınırlarını kapattı.
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