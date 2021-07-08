Eski bir Fransız sömürgesi: ​Haiti Cumhurbaşkanı ​evinde öldürüldü

Türkiye ile Sudan arasında tarım alanında iş birliği protokolü imzalandı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile Sudan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdurrahman Abdurrahim Hater, tarım alanında iş birliği protokolü imzaladı.



Bakan Yardımcısı Tunç ve beraberindeki heyet, bakanlık binasında önce bakan Tahir Muhammed Harbi ile görüştü. Bakan yardımcıları düzeyinde devam eden müzakerelerin ardından Tunç ile Hater iş birliği protokolüne imza attı.



Anlaşmada pilot çiftlik, tohumculuk, tarım araştırmaları, tarım hastalıkları, üretimin artırılması ve eğitimi konuları maddeleri yer aldı.