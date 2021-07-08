Eski bir Fransız sömürgesi: ​Haiti Cumhurbaşkanı ​evinde öldürüldü

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise, evinde suikasta uğrayarak hayatını kaybetti. Kimliği belirlenemeyen bir grubun gece saatlerinde cumhurbaşkanlığı konutuna girdiği, Moise’nin saldırganlar tarafından vurulup öldürüldüğü, First Lady’nin ise hastanede olduğu belirtildi. Suikastı duyuran Başbakan Claude Joseph, ülkenin yönetiminin kendisine geçtiğini söyledi.
- Joseph, kendisinin başkanlığında olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu sonrası acil durum ilan etti. 2018 yılından bu yana siyasi istikrarsızlıkla boğuşan Haiti’de, yolsuzlukla suçlanan devlet başkanının istifasını talep eden protestolar yaşanıyordu. Geçen şubat ayında da Moise’ye süikast düzenleyecekleri iddiasıyla 20 kişi tutuklanmıştı. Dominik Cumhuriyeti de Haiti ile olan sınırlarını kapattı.