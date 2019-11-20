Eski Ekvador lideri Correa, fotoğraflarla Bolivya'daki askeri vesayete dikkati çekti

Morales'in törenin ardından Meclis Başkanı ve Katolik Kilisesi Başpiskoposu ile sokakta halkın arasında yürüdüğü görüldü.

Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, Twitter'dan, Bolivya'daki askeri vesayete dikkati çeken bir fotoğraf kolajı paylaştı.

Paylaşımda, dörde bölünmüş bir çerçeve içinde sol tarafta Bolivya'nın ordu baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales'in, sağ tarafında ise geçici devlet başkanlığına getirilen Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in devlet başkanlığına kabul törenlerinden fotoğraflar yer aldı.

Sol üstteki karede, Morales'e Devlet Başkanlığı kuşağı ve madalyonunun Meclis Başkanı tarafından takdim edildiği, sağ üst karede ise Devlet Başkanlığı kuşağını Anez'e Genelkurmay Başkanı'nın giydirdiği görülüyor.

OYNAT 01:10 Bolivya’da Morales destekçileri sokağa çıktı Morales destekçileri, dün ordunun istifa çağrısı yapmasının ardından görevini bırakan devlet başkanına destek için sokağa çıktı. Yollarda barikat kuran eylemciler, polisle çatıştı. Muhalefet yanlılarının da sokağa çıkmasıyla olaylar büyüdü. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Sol alt karedeki fotoğrafta Morales'in törenin ardından Meclis Başkanı ve Katolik Kilisesi Başpiskoposu ile sokakta halkın arasında yürüdüğü görülürken, sağ alt karede ise Anez'in törenin ardından silahlı bir subay eşliğinde askeri tören kıtasını selamlaması dikkati çekiyor.

Ülkedeki siyasi kriz nedeniyle istifa ederek Meksika'ya iltica eden Morales de Correa'nın Twitter paylaşımını kendi hesabında yeniden paylaştı.

DÜNYA Darbeye karşı yerli isyan

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

DÜNYA Bolivya'da baskıyla istifa eden Evo Morales: Tarihin en sinsi ve kötü darbesi yapıldı