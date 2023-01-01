Eski İngiltere Başbakanı Johnson: Bu savaşı bitirmenin tek yolu Ukrayna’nın en kısa sürede kazanmasıdır

"Burada olmak bir ayrıcalık" ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin daveti üzerine geldiğini söyleyen Johnson, "Ukrayna halkının acısı çok uzun zamandır sürüyor. Bu savaşı bitirmenin tek yolu Ukrayna’nın en kısa sürede kazanmasıdır. Şimdi, Ukrayna halkının bu işi tamamlaması için ihtiyaç duyduğu her şeyi onlara verme zamanı. Putin, ne kadar erken başarısız olursa bu hem Ukrayna hem de dünya için o kadar iyi"