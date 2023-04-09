Eski İsrail Başbakanı Lapid: TikTok palyaçosunun (Ben-Gvir) tek isteği Orta Doğu'yu ateşe vermek

Lapid, son günlerde İsrail polisinin art arda düzenlediği baskın ve saldırılar nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da artan gerginliğe ilişkin İsrail Radyosuna açıklama yaptı.

"Bura, İsrail devletindeki en aşırılık yanlısı kişinin sorumluluğuna bırakılırsa, olacağı bu"

"Bura, İsrail devletindeki en aşırılık yanlısı kişinin sorumluluğuna bırakılırsa, olacağı bu"

İsrail polisinin iki gece üst üste Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara orantısız güç kullanarak ses bombası, plastik mermi ve coplarla müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, Batı Şeria'da da tansiyonu yükseltmişti.

İsrail polisi bugün de sabah erken saatlerde namaz için Mescid-i Aksa'ya gelmeye çalışan Filistinli gençlere müdahale ederek, girişlerine izin vermemişti. İçeri alınmayan Filistinli gençler, Mescid-i Aksa çevresinde sabah namazı kılmıştı. Daha sonra da Fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail güçlerinin korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenlemişti.