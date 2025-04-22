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Eski İsrail Savunma Bakanı açıkladı: Tünel değil su kanalıydı

Eski İsrail Savunma Bakanı açıkladı: Tünel değil su kanalıydı

15:1522/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
AA
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Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordunun Ağustos 2024'te, "Hamas'ın Gazze'ye silah kaçırmak için kullandığı askeri tünel" diye dolaşıma soktuğu fotoğrafın, aslında "bir metre derinliğindeki su kanalı olduğunu" itiraf etti.

Fotoğraftaki cip, tünel değil su kanalındaymış

İsrail devlet televizyonu KAN'da bu gece detayları yayımlanacak röportajda Gallant, İsrail ordusunun Gazze'nin Mısır sınırında Hamas'a silah kaçırmak için kullandığı tünel diye paylaştığı fotoğrafla ilgili açıklamalarda bulundu. Gallant, fotoğrafta yer alan askeri cipin aslında üzeri toprakla kaplı bir su kanalında olduğunu söyledi.

Tünel olarak iddia ettikleri fotoğraf.

'Bu bir tünel değil ateşkesi engelleme çabasıydı'

Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru’ndan Gazze’ye silah kaçakçılığına rastlamadıklarını dile getiren Gallant, söz konusu görselin, "ateşkes anlaşmasını önleme girişimi" amacıyla kullanıldığını savundu.

Ordu hâlâ sessiz Netanyahu eleştiriliyor

İsrail ordusundan, KAN’ın haberine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki esir takası ve ateşkes görüşmelerini siyasi çıkarlarla engellemekle eleştiriliyor.





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