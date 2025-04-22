Eski İsrail Savunma Bakanı açıkladı: Tünel değil su kanalıydı

İsrail devlet televizyonu KAN'da bu gece detayları yayımlanacak röportajda Gallant, İsrail ordusunun Gazze'nin Mısır sınırında Hamas'a silah kaçırmak için kullandığı tünel diye paylaştığı fotoğrafla ilgili açıklamalarda bulundu. Gallant, fotoğrafta yer alan askeri cipin aslında üzeri toprakla kaplı bir su kanalında olduğunu söyledi.