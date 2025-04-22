Gazzenin umudu enkaza döndü: İsrail bu kez iş makinalarını vurdu

Cibaliya Belediyesi'ne ait su ve temizlik araçları İsrail tarafından hedef alındı. Onlarca kamyon ve iş makinası yok edildi, ancak Gazze halkının direnişi ve umudu sürüyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik zulmü hız kesmeden sürüyor. Gazze'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya kentinde bu kez hedef, halkın temel yaşamını kolaylaştırmak için hizmet veren belediye araçları oldu.
Kamyonlar, iş makineleri ve altyapı ekipmanları, İsrail savaş uçaklarının hedefi haline geldi.
Cibaliya Belediyesi'ne ait onlarca araç, bombardımanın ardından kullanılamaz hale geldi. Su taşıyan tankerler, çöp kamyonları, kanalizasyon araçları ve yolları onarmak için kullanılan iş makineleri yerle bir edildi.
Filistinli sivillerin en temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan bu araçların kasıtlı olarak vurulması, İsrail’in insanlık dışı saldırı stratejisinin ne boyuta ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Saldırının ardından bölgede çıkan yangınlar güçlükle söndürülürken, belediye çalışanları çaresizlik içinde enkazın başında bekledi.
Suya, ekmeğe, temizliğe erişmeye çalışan bir halkın elinden son umudu da alındı. Enkazdan yükselen siyah dumanlar, sadece yanan araçları değil, Gazze halkının umutlarını da boğdu.
Uluslararası kamuoyunun sessizliği sürerken, İsrail’in bu barbar saldırıları karşısında dünya yine üç maymunu oynamaya devam ediyor. Savaş suçu niteliği taşıyan bu tür saldırılar, Batı'nın "insan hakları" söylemleriyle bir kez daha çelişiyor.
Gazze’deki dram her geçen gün daha da derinleşirken, İsrail’in bu saldırısı, bir şehri değil, insanlığı hedef aldı.