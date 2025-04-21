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Gazze'de katliam sürüyor: İsrail derme çatma çadırları vurdu

Gazze'de katliam sürüyor: İsrail derme çatma çadırları vurdu

15:3321/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
AA
Yeni Şafak
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında Gazze kentindeki derme çatma çadırlarda kalan Filistinlileri hedef aldı. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda bir çok çadır kullanılamaz hale geldi.

Gazze'de zulüm dinmiyor

İsrail ordusu, aralıksız süren saldırılarına bir yenisini daha ekleyerek bu kez Gazze kentindeki derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinlileri hedef aldı. 

Enkazdan yükselen feryatlar, bir milletin sessiz çığlığına dönüştü.

Yerle bir edilen mahallelerden geriye sadece yıkıntılar ve gözyaşları kaldı.

Bombardımandan kaçıp çadırlarda tutunmaya çalışan aileler, bu kez sığındıkları çadırların içinde yakalandı ölümün soğuk yüzüne. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar…


Hepsi savunmasız, hepsi çaresiz.

Uluslararası toplumun sessizliği İsrail’e cesaret veriyor. Birleşmiş Milletler'in gözleri önünde işlenen bu katliamlar artık sıradan birer sayı gibi geçiyor raporlara.

Oysa her rakamın ardında bir yuva, bir umut, bir can var.

Filistinli bir baba, yıkıntıların arasında elinde kalan tek şey olan kızının ayakkabısını göstererek, “Bize ne yaptıklarını görün. Bu çadırda sadece hayatta kalmaya çalışıyorduk. Neden kızım gitti?” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Gazze'de artık ölüm sıradan, yaşam istisna. İsrail, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri yerle bir ettikten sonra şimdi de insanlığın son sığınağı olan çadırları hedef aldı.

Geriye sadece acı kaldı. Dünyanın suskunluğu ise bu zulmün ortağı gibi.

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