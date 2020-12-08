Eski İsrail uzay güvenlik şefi Eshed: Uzaylılar ABD ve İsrail ile yıllardır temasta

1981-2010 yılları arasında 30 yıla yakın süre İsrail'in uzay güvenlik programını yürüten ve üç kez İsrail Güvenlik Ödülü'ne layık görülen Prof. Eshed, Yediot Aharonot gazetesine verdiği mülakatta uzaylıların var olduğunu ama insanların hazır olmadığı için açıklamadıkların söyledi.

İŞ BİRLİĞİ YERALTI ÜSSÜNDE YAPILIYOR

Euronews'te yer alan habere göre 87 yaşındaki emekli generale göre uzaylılar ve Amerikalılar arasındaki işbirliği Mars üzerinde Amerikalı ve uzaylı temsilcilerin bulunduğu gizli bir yeraltı üssünü de kapsıyor.

TRUMP AÇIKLAYACAKTI UZAYLILAR BEKLE DEDİ

New York Post Gazetesi konuyla ilgili haberinde Eshed'in "Trump uzaylıların varlığıyla ilgili gerçekleri gün yüzüne çıkarmanın eşiğindeydi ama Galaktik Federasyon'daki uzaylılar 'Bekle, önce insanların sakinleşmesine fırsat ver' dedi. Onlar toplu histeri başlatmak istemiyor. İlk olarak bizim aklı selim ve anlayışlı olmamızı istiyor" dediği kaydedildi.

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Jewish Press'te ise uzaylıların barış için geldiklerini belirten Eshed'in "Onlar insanlığın evrilmesini ve uzay ile uzay gemilerinin ne olduğunu daha iyi anlayacak düzeye ulaşmamızı bekliyor" dediği ve o tarihe kadar uzaylıların hareketlerinin gizli kalması hususunda anlaşma yaptığını iddia ettiği aktarıldı.

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