Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Eski İsrail uzay güvenlik şefi Eshed Uzaylılar ABD ve İsrail ile yıllardır temasta
ORTADOĞU

Eski İsrail uzay güvenlik şefi Eshed: Uzaylılar ABD ve İsrail ile yıllardır temasta

Eski İsrail uzay güvenlik şefi Prof. Haim Eshed, uzaylıların var olduğunu, ancak insanlığın buna henüz hazır olmadığını söyledi. "Galaktik Federasyon"un İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yıllardır temas halinde olduğunu açıklayan emekli general, insanlık hazır olana hadar histerinin önlenmesi amacıyla bu bilgiyi gizli tuttuklarını kaydetti.

Haber Merkezi Diğer
Eshed'e göre uzaylılar Mars'ta bir üste yaşıyor.
Eshed'e göre uzaylılar Mars'ta bir üste yaşıyor.

1981-2010 yılları arasında 30 yıla yakın süre İsrail'in uzay güvenlik programını yürüten ve üç kez İsrail Güvenlik Ödülü'ne layık görülen Prof. Eshed, Yediot Aharonot gazetesine verdiği mülakatta uzaylıların var olduğunu ama insanların hazır olmadığı için açıklamadıkların söyledi.

İŞ BİRLİĞİ YERALTI ÜSSÜNDE YAPILIYOR

Euronews'te yer alan habere göre 87 yaşındaki emekli generale göre uzaylılar ve Amerikalılar arasındaki işbirliği Mars üzerinde Amerikalı ve uzaylı temsilcilerin bulunduğu gizli bir yeraltı üssünü de kapsıyor.

TRUMP AÇIKLAYACAKTI UZAYLILAR BEKLE DEDİ

New York Post Gazetesi konuyla ilgili haberinde Eshed'in "Trump uzaylıların varlığıyla ilgili gerçekleri gün yüzüne çıkarmanın eşiğindeydi ama Galaktik Federasyon'daki uzaylılar 'Bekle, önce insanların sakinleşmesine fırsat ver' dedi. Onlar toplu histeri başlatmak istemiyor. İlk olarak bizim aklı selim ve anlayışlı olmamızı istiyor" dediği kaydedildi.

Jewish Press'te ise uzaylıların barış için geldiklerini belirten Eshed'in "Onlar insanlığın evrilmesini ve uzay ile uzay gemilerinin ne olduğunu daha iyi anlayacak düzeye ulaşmamızı bekliyor" dediği ve o tarihe kadar uzaylıların hareketlerinin gizli kalması hususunda anlaşma yaptığını iddia ettiği aktarıldı.

Trump talimatı verdi: ABD askerleri bir ülkeden daha çekiliyor
DÜNYA
Trump talimatı verdi: ABD askerleri bir ülkeden daha çekiliyor

Venezuela lideri Maduro: ABD eşime benden boşanması için teklif yaptı
DÜNYA
Venezuela lideri Maduro: ABD eşime benden boşanması için teklif yaptı
Abone Ol Google News
İkinci dozu vuruldu

İkinci dozu vuruldu

​Çin aşısında herhangi bir yan etki saptanmadı.
Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın

Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank yabancı yatırımcılara seslendi.
CHPli Bilecik Belediyesinden yeni heykel açılışı

Bakan Selçuk açıkladı

Bakan Selçuk açıkladı

​Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bugün hesaba yatıyor.

Şoke eden görüntüler çıktı

Şoke eden görüntüler çıktı

CHP Maltepe ilçe yöneticisinin taciz skandalında yeni gelişme.

Alım satım yapacaklar bu detaya dikkat..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.