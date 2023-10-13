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Eski İsrailli yetkili işgal savunucusu BBC sunucusuna ateş püskürdü: Tel Aviv yalan söylüyor insanlıktan uzaklaşmışsınız!

Eski İsrailli barış müzakerecisi Daniel Levy, savaş ve işgal çığırtkanlığı yapan BBC yayınında sunucusuna sert tepki gösterdi. Levy, "Bunu gerçekten hiç istifinizi bozmadan mı söylüyorsunuz? Bir ülkenin liderlerinin gıdayı, elektriği, suyu, sivil nüfusun tüm ihtiyaçlarını kestiğini ve bu yolla militanları hedef aldığını inandırıcı bir şekilde söylemek mümkün mü? Üzgünüm ama bu tür yalanlar karşılıksız kalamaz. Ve eğer yalanlarının yanlarına kalmasına izin verirsek savaş çığırtkanlığı yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Seren Som
10:06 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Eski İsrailli barış müzakerecisi Daniel Levy, BBC yayınında sunucu ile karşı karşıya geldi.

Eski İsrailli barış müzakerecisi Daniel Levy, BBC yayınında sunucu ile karşı karşıya geldi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 7. gününde devam ediyor.

İsrail ile Hamas arasındaki karşılıklı saldırılarda can kaybı artıyor.

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği sürpriz saldırıda can kaybı bin 300'ün üzerine çıktı. Filistin'de de kayıplar bin 537'ye yükseldi.

Savaş dünya gündemindeki yerini korurken, eski İsrailli barış müzakerecisi Daniel Levy, BBC haber sunucusuyla karşı karşıya geldi ve İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin meşru bir tepki olarak gösterilmesine karşı çıktı.


"Bunu hiç istifinizi bozmadan mı söylüyorsunuz"

Eski İsrailli barış müzakerecisi Daniel Levy BBC yayınında sunucuyu tersledi.

BBC sunucusunun "İsraililer, “Bakın biz kendimizi savunuyoruz, Gazze’deki Hamas hedeflerini vuruyoruz, bir terör örgütünün kökünü kazımayı amaçlıyoruz” diyor" sözlerine tepki gösteren Daniel Levy,
"Bunu gerçekten hiç istifinizi bozmadan mı söylüyorsunuz? En temel haklarından mahrum bırakılmış bir nüfusun içine ilişmiş bir terör örgütünün kökünü askeri harekatla kazımanın mümkün olduğunu mu düşünüyorsunuz gerçekten? Tarihte görülmüş mü böyle bir şey? Bir ülkenin liderlerinin gıdayı, elektriği, suyu, sivil nüfusun tüm ihtiyaçlarını kestiğini ve bu yolla militanları hedef aldığını inandırıcı bir şekilde söylemek mümkün mü? Üzgünüm ama bu tür yalanlar karşılıksız kalamaz. Ve bu yalanı kendinize söylemeniz de yanlış politikalara yol açar."
dedi.

"İnsanlıktan uzaklaşmışsınız"

Levy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer birisi bana militanların hafta sonu yaptıklarının yıllarca süren işgale meşru bir tepki olduğunu söyleseydi, “Hayır” derdim: “Yanılıyorsunuz. İnsanlıktan ve gerçeklikten uzaklaşmışsınız.” Ve herhangi biri bana kalkıp İsrail’in bugün Gazze’de yaptığının hafta sonu olanlara karşı meşru bir tepki olduğunu söylerse, tepkim tamamen aynısı olur.


BBC sunucusu kendini 'uluslararası toplum söylüyor' diyerek savundu

BBC sunucusu, Levy'nin açıklamalarına "Yine de (İsrailliler) bunu söylüyorlar ve uluslararası toplum da bunu söylüyor." şeklinde karşılık verdi.


Sunucuya 'savaş çığırtkanlığı' tepkisi

Daniel Levy, BBC sunucunun açıklamalarını 'savaş çığırtkanlığı' olarak değerlendirerek,
"Evet ve insanların bu konuda onlara meydan okuması gerekiyor, çünkü bu bir yalan. Ve eğer yalanlarının yanlarına kalmasına izin verirsek savaş çığırtkanlığı yapmış oluruz"
ifadelerini kullandı.



#İsrail
#Filistin
#Gazze
#Hamas
#CNN
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