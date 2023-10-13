Eski İsrailli yetkili işgal savunucusu BBC sunucusuna ateş püskürdü: Tel Aviv yalan söylüyor insanlıktan uzaklaşmışsınız!

Eski İsrailli barış müzakerecisi Daniel Levy, BBC yayınında sunucu ile karşı karşıya geldi.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 7. gününde devam ediyor.
İsrail ile Hamas arasındaki karşılıklı saldırılarda can kaybı artıyor.
Hamas'ın İsrail'e düzenlediği sürpriz saldırıda can kaybı bin 300'ün üzerine çıktı. Filistin'de de kayıplar bin 537'ye yükseldi.
Savaş dünya gündemindeki yerini korurken, eski İsrailli barış müzakerecisi Daniel Levy, BBC haber sunucusuyla karşı karşıya geldi ve İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin meşru bir tepki olarak gösterilmesine karşı çıktı.
"Bunu hiç istifinizi bozmadan mı söylüyorsunuz"
Eski İsrailli barış müzakerecisi Daniel Levy BBC yayınında sunucuyu tersledi.
"İnsanlıktan uzaklaşmışsınız"
Levy sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eğer birisi bana militanların hafta sonu yaptıklarının yıllarca süren işgale meşru bir tepki olduğunu söyleseydi, “Hayır” derdim: “Yanılıyorsunuz. İnsanlıktan ve gerçeklikten uzaklaşmışsınız.” Ve herhangi biri bana kalkıp İsrail’in bugün Gazze’de yaptığının hafta sonu olanlara karşı meşru bir tepki olduğunu söylerse, tepkim tamamen aynısı olur.
BBC sunucusu kendini 'uluslararası toplum söylüyor' diyerek savundu
BBC sunucusu, Levy'nin açıklamalarına "Yine de (İsrailliler) bunu söylüyorlar ve uluslararası toplum da bunu söylüyor." şeklinde karşılık verdi.